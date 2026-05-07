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竹市選戰莊競程喊普發1萬 綠白互批雙標

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市長高虹安（右三）因市府財政穩健，今年普發五千元振興消費金紅包回饋市民。圖／新竹市政府提供
新竹市長高虹安（右三）因市府財政穩健，今年普發五千元振興消費金紅包回饋市民。圖／新竹市政府提供

民進黨新竹市長參選人<a href='/search/tagging/2/莊競程' rel='莊競程' data-rel='/2/218969' class='tag'><strong>莊競程</strong></a>（左）拋「普發一萬」政見，盼減輕年輕人負擔，也讓長輩安心。圖／取自莊競程臉書粉絲頁
民進黨新竹市長參選人莊競程（左）拋「普發一萬」政見，盼減輕年輕人負擔，也讓長輩安心。圖／取自莊競程臉書粉絲頁

民進黨新竹市長參選人莊競程前晚發布「明年普發現金一萬元」政見，昨掀起綠白舌戰互批「雙標」。白營狂轟莊競程去年才公開反對普發現金，如今竟隨選票改口，綠營則反擊「高虹安發五千沒問題，莊競程主張發一萬就有問題？」是評估市府財政可行才提出。

莊競程四月中獲民進黨徵召參選新竹市長，他前晚率「新竹隊」成員在新竹市美髮工會代表大會上宣布第一個政見，表示年底若當選，就與市民共享財政紀律成果，明年普發現金每人一萬元，減輕年輕人負擔，也讓長輩安心。未來將陸續推出交通、教育和文化等面向政見，打造幸福光榮城市。

竹市府今年初才普發現金五千元，在面對莊競程喊出普發一萬元的政見，市府昨不回應，但已經掀起選戰話題。

曾任高虹安幕僚的民眾黨南區市議員參選人李玫批，莊競程去年七月才稱，如果稅收可以「想發就發」，將影響國家未來發展，但不到一年，莊競程卻自己喊出普發一萬元，質疑是「雙標」。

民眾黨市議員李國璋說，高虹安市府上任時，前朝留下高達一百億元債務，市府近年已還債八十三億元，正因財政穩健，才有能力推出五千元消費金回饋市民，反批評莊競程急著開支票、喊口號。

兼任莊競程競總發言人的民進黨新竹市黨部主委施乃如則反擊，高虹安市府今年普發五千元時，民眾黨力挺，為何換了莊競程就被批亂發現金？竹市府今年歲入較去年成長近一百七十億元，竹市普發一萬元約四十五億元，在不舉債、不影響教育、社福及重大建設預算前提下，並非做不到，而是「有無意願讓市民共享城市發展成果」。

施乃如也批評，新竹市近三年包括新竹棒球場改善、大車站計畫及輕軌紅線等重大建設進度停滯、資本門執行率偏低，「既然建設推不動，為什麼不能把部分財政成果直接回饋給市民？」強調財政紀律、城市建設與市民福利不該被對立。

莊競程 高虹安 發現金

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