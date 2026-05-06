更保與竹檢辦「感恩之路」座談 鄭銘謙：改變是送給母親最好的禮物

由新竹地檢署與更生保護會新竹分會今天共同舉辦「感恩之路重生同行」活動，透過分享走過的心路歷程，傳遞復歸社會的希望。法務部長鄭銘謙表示，更生朋友能揮別過去、勇敢改變，就是對母親最好的禮物。

法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長兼保護會董事長張斗輝、新竹地檢署檢察長柯宜汾都到場祝賀和祝福。鄭銘謙說，此次活動記錄了更生朋友鼓起勇氣改變自我、贏回自主人生的過程。特別感謝更生人現身說法，彰顯更保工作的價值，更給予努力中的朋友強大信心。

在座談中，由「感恩之路」主編卓天仁擔任引言人，並由更生人作者江源富、張登凱、簡登豪現身說法，分享自身心路歷程。透過真摯故事的交流，不僅展現更生人努力翻轉人生的勇氣，也鼓勵更多人正視過去、勇敢向前。

江源富是福將人力工程行副總經理，曾入獄10年的他，感嘆當初出獄時與女兒疏離、求職碰壁，所幸在福將人力工程行負責人的陪伴下，成功改變人生。

張登凱表示，他參與第一本「重生」的書，分享改變的機會，這次4年後，再度邀集10位更生人寫下「感恩之路」，「也感謝這一路上拉拔我們的人，讓我們有重生的機會。」

出版社主編卓天仁表示，更生人只是一個名詞，不應該讓這個名詞去自我限制。透過這些實際復歸社會的案例，希望能讓更多人看到不一樣的改變。親臨現場，透過感人的現身說法與社會資源鏈結，傳遞「不放棄任何一個人」的堅定信念。

新竹地檢署與更生保護會新竹分會表示，這次不僅展現對更生議題的深耕與投入，更是一次社會力量的凝聚。期盼透過各界的攜手合作，將這份關注轉化為實質的支持，伴隨更生人走出過去的陰影，走向充滿希望的正向未來。

江源富是福將人力工程行副總經理，曾入獄10年的他，感嘆當初出獄時與女兒疏離、求職碰壁，所幸在福將人力工程行負責人的陪伴下，成功改變人生。記者郭政芬／攝影

作者張登凱（左）分享更生的歷程，傳遞「不放棄改變」的堅定信念。記者郭政芬／攝影

由新竹地檢署與更生保護會新竹分會今天共同舉辦「感恩之路重生同行」活動，透過分享走過的心路歷程，傳遞復歸社會的希望。記者郭政芬／攝影