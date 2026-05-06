快訊

賴總統出訪返國隔日…共軍發動聯合戰備警巡 20共機出海擾台

誰指使？愛爾麗偷拍案關鍵工程師連拔10分店主機 部分證據遭滅證

發生什麼事？外資4月狂匯逾8,000億元入台股 寫史上天量紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

更保與竹檢辦「感恩之路」座談 鄭銘謙：改變是送給母親最好的禮物

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
法務部長鄭銘謙表示，更生朋友能揮別過去、勇敢改變，就是對母親最好的禮物。記者郭政芬／攝影
法務部長鄭銘謙表示，更生朋友能揮別過去、勇敢改變，就是對母親最好的禮物。記者郭政芬／攝影

新竹地檢署與更生保護會新竹分會今天共同舉辦「感恩之路重生同行」活動，透過分享走過的心路歷程，傳遞復歸社會的希望。法務部長鄭銘謙表示，更生朋友能揮別過去、勇敢改變，就是對母親最好的禮物。

法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長兼保護會董事長張斗輝、新竹地檢署檢察長柯宜汾都到場祝賀和祝福。鄭銘謙說，此次活動記錄了更生朋友鼓起勇氣改變自我、贏回自主人生的過程。特別感謝更生人現身說法，彰顯更保工作的價值，更給予努力中的朋友強大信心。

在座談中，由「感恩之路」主編卓天仁擔任引言人，並由更生人作者江源富、張登凱、簡登豪現身說法，分享自身心路歷程。透過真摯故事的交流，不僅展現更生人努力翻轉人生的勇氣，也鼓勵更多人正視過去、勇敢向前。

江源富是福將人力工程行副總經理，曾入獄10年的他，感嘆當初出獄時與女兒疏離、求職碰壁，所幸在福將人力工程行負責人的陪伴下，成功改變人生。

張登凱表示，他參與第一本「重生」的書，分享改變的機會，這次4年後，再度邀集10位更生人寫下「感恩之路」，「也感謝這一路上拉拔我們的人，讓我們有重生的機會。」

出版社主編卓天仁表示，更生人只是一個名詞，不應該讓這個名詞去自我限制。透過這些實際復歸社會的案例，希望能讓更多人看到不一樣的改變。親臨現場，透過感人的現身說法與社會資源鏈結，傳遞「不放棄任何一個人」的堅定信念。

新竹地檢署與更生保護會新竹分會表示，這次不僅展現對更生議題的深耕與投入，更是一次社會力量的凝聚。期盼透過各界的攜手合作，將這份關注轉化為實質的支持，伴隨更生人走出過去的陰影，走向充滿希望的正向未來。

江源富是福將人力工程行副總經理，曾入獄10年的他，感嘆當初出獄時與女兒疏離、求職碰壁，所幸在福將人力工程行負責人的陪伴下，成功改變人生。記者郭政芬／攝影
江源富是福將人力工程行副總經理，曾入獄10年的他，感嘆當初出獄時與女兒疏離、求職碰壁，所幸在福將人力工程行負責人的陪伴下，成功改變人生。記者郭政芬／攝影

作者張登凱（左）分享更生的歷程，傳遞「不放棄改變」的堅定信念。記者郭政芬／攝影
作者張登凱（左）分享更生的歷程，傳遞「不放棄改變」的堅定信念。記者郭政芬／攝影

由新竹地檢署與更生保護會新竹分會今天共同舉辦「感恩之路重生同行」活動，透過分享走過的心路歷程，傳遞復歸社會的希望。記者郭政芬／攝影
由新竹地檢署與更生保護會新竹分會今天共同舉辦「感恩之路重生同行」活動，透過分享走過的心路歷程，傳遞復歸社會的希望。記者郭政芬／攝影

法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長兼保護會董事長張斗輝、新竹地檢署檢察長柯宜汾都到場祝賀和祝福。記者郭政芬／攝影
法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長兼保護會董事長張斗輝、新竹地檢署檢察長柯宜汾都到場祝賀和祝福。記者郭政芬／攝影

鄭銘謙 新竹 更生人

延伸閱讀

南二監懇親會 「陽光男子合唱團」 頌母恩溫馨

全家總動員！金寧國中小親子共學 學生闖關學歷史、用行動說感謝

惠光導盲犬學校5組人犬畢業 慈心樓動工打造培育與訓練基地

完善婦幼支持再升級 竹市推「祝你好孕2.0媽咪心晴包」計畫

相關新聞

苗栗公館鄉苗26邊坡大量土石滑落 交通中斷、17戶停電

苗26線公館鄉北河村路段今天中午疑受梅雨影響，邊坡大量土石滑落至車道，造成交通中斷，現場扯斷電線，附近17戶住家停電，相關單位人員及機具，現場搶修中。

全新巴士來了！泰安鄉「幸福巴士」獲補助購置2輛新車 今天歡喜啟航

苗栗縣泰安鄉「幸福巴士」新車啟航儀式今天在鄉公所後方廣場盛大舉行，全案在新竹區監理所、苗栗縣政府與泰安鄉公所共同努力下，成功爭取公路局車輛汰舊換新補助，購置2輛全新乙類大客車，盼全面提升部落交通的安全

桃園敬老愛心卡擴大使用範圍 張善政透露有好消息

桃園市敬老愛心卡每月800點，因目前僅開放交通運輸與運動場館使用，絕大多數民眾用不完，敲碗盼市府比照外縣市開放購物與折抵醫療費用，議員于北辰今天也利用議會總質詢替民眾爭取福利；市長張善政強調限定使用方

桃龍潭清潔車停二高橋下可定點收運 地方為這原因盼遷

桃園市龍潭區清潔中隊清運垃圾輛多數放在北二高橋下，議員劉熒隆指出，雖然環境整理乾淨，也配置定點收垃圾服務，方便上班族與來不及丟垃圾的民眾，但因為地方活動場地需求種類越來越多，還是希望清潔中隊能盡快找其

竹北水圳公園死水池鼠患多年未解 市公所抽水揪病灶、拆木棧道滅鼠

新竹縣竹北市水圳森林公園生態豐富但「鼠輩橫行」已久，竹北市公所投入5500 萬自籌經費，展開「第二期第二階段環境優化工程」，除了改善惡臭、混濁的「死水池」，也拆除腐壞嚴重的涼亭木棧道，徹底剷除老鼠藏身

桃園首度躍上星巴克Discovery系列城市杯 今日全台首發

桃園市政府觀光旅遊局今宣布，全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖。桃園首度入選，雙北、台中、台南、高雄與桃園並列，成為代表台灣城市文化的國際

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。