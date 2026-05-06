快訊

賴總統出訪返國隔日…共軍發動聯合戰備警巡 20共機出海擾台

誰指使？愛爾麗偷拍案關鍵工程師連拔10分店主機 部分證據遭滅證

發生什麼事？外資4月狂匯逾8,000億元入台股 寫史上天量紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

新屋運動團體辦活動被質疑有盈利行為喊冤 桃園教育局：將介入了解

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
團體於2023年由桃園新屋地方民眾成立的運動俱樂部，租借操場、活動中心等，推廣偏鄉體育。記者江婉儀／翻攝
團體於2023年由桃園新屋地方民眾成立的運動俱樂部，租借操場、活動中心等，推廣偏鄉體育。記者江婉儀／翻攝

桃園市新屋國小設有400公尺國小操場，將操場租借給民間團體，但該團體除推廣體育外，另舉辦夏、冬令營等，向家長收取高達約5000元的費用，被質疑有盈利行為，桃園市教育局回應，教育局將介入了解，若查證屬實將不再租借場地給該該團體。

該團體於2023年由地方民眾成立的運動俱樂部，租借操場、活動中心等，推廣偏鄉體育。但有家長質疑，該團體收取約5千元費用，認為有疑慮，雖然讓孩子能發展體能，但收費過高，當心師資、教學內容等。

俱樂部回應，他們是非營利團體，相關收費都用在鐘點費及材料費等，不存在盈利問題，主要是推廣體育相關活動，目前活動也已經暫停辦理，後續會在與學校、家長等溝通，若家長對收費有疑慮，都會提供相關證明內容。

新屋國小校長邱弘凱表示，學校支持學生多元化發展，故以原價3折的費用出租該團體，該團體每天課後使用2小時租金450元、寒暑假全天1550元。活動中心部分，平日夜間遇雨天，出借活動中心是每次1000元。因家長有疑慮，已與該團體簽定「非營利使用校園場地切結書」，後續在與教育局、該團體協調、討論。

依據「桃園市立各級學校場地設施開放使用管理要點」，為確保教學品質並兼顧社區需求，教育局鼓勵學校場地可對外租借辦理體育、社教、藝文等具公益性活動，但不得有營利行為或違反法令、善良風俗的活動。

教育局表示，關於租借單位是否涉及營利，建議學校可以參考課後輔導、社團的收費、成本計算，另外學校如對租借有疑義均可向教育局提出詢問，教育局也會明確回應說明讓學校有所依據。

桃園 教育局 體育

延伸閱讀

打造台北市「運動之都」？議員憂心這件事：體適能未達標學校破百

新北砸7600萬升級校園大型場館空調 18校受惠提升品質

宜蘭中道中學遭爆強制買講義、挪用藝能課 學團批縣府監督失靈

學童鮮乳 桃園兌換率僅70％ 台中66％

相關新聞

苗栗公館鄉苗26邊坡大量土石滑落 交通中斷、17戶停電

苗26線公館鄉北河村路段今天中午疑受梅雨影響，邊坡大量土石滑落至車道，造成交通中斷，現場扯斷電線，附近17戶住家停電，相關單位人員及機具，現場搶修中。

全新巴士來了！泰安鄉「幸福巴士」獲補助購置2輛新車 今天歡喜啟航

苗栗縣泰安鄉「幸福巴士」新車啟航儀式今天在鄉公所後方廣場盛大舉行，全案在新竹區監理所、苗栗縣政府與泰安鄉公所共同努力下，成功爭取公路局車輛汰舊換新補助，購置2輛全新乙類大客車，盼全面提升部落交通的安全

桃園敬老愛心卡擴大使用範圍 張善政透露有好消息

桃園市敬老愛心卡每月800點，因目前僅開放交通運輸與運動場館使用，絕大多數民眾用不完，敲碗盼市府比照外縣市開放購物與折抵醫療費用，議員于北辰今天也利用議會總質詢替民眾爭取福利；市長張善政強調限定使用方

桃龍潭清潔車停二高橋下可定點收運 地方為這原因盼遷

桃園市龍潭區清潔中隊清運垃圾輛多數放在北二高橋下，議員劉熒隆指出，雖然環境整理乾淨，也配置定點收垃圾服務，方便上班族與來不及丟垃圾的民眾，但因為地方活動場地需求種類越來越多，還是希望清潔中隊能盡快找其

竹北水圳公園死水池鼠患多年未解 市公所抽水揪病灶、拆木棧道滅鼠

新竹縣竹北市水圳森林公園生態豐富但「鼠輩橫行」已久，竹北市公所投入5500 萬自籌經費，展開「第二期第二階段環境優化工程」，除了改善惡臭、混濁的「死水池」，也拆除腐壞嚴重的涼亭木棧道，徹底剷除老鼠藏身

桃園首度躍上星巴克Discovery系列城市杯 今日全台首發

桃園市政府觀光旅遊局今宣布，全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖。桃園首度入選，雙北、台中、台南、高雄與桃園並列，成為代表台灣城市文化的國際

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。