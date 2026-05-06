新屋運動團體辦活動被質疑有盈利行為喊冤 桃園教育局：將介入了解

桃園市新屋國小設有400公尺國小操場，將操場租借給民間團體，但該團體除推廣體育外，另舉辦夏、冬令營等，向家長收取高達約5000元的費用，被質疑有盈利行為，桃園市教育局回應，教育局將介入了解，若查證屬實將不再租借場地給該該團體。

該團體於2023年由地方民眾成立的運動俱樂部，租借操場、活動中心等，推廣偏鄉體育。但有家長質疑，該團體收取約5千元費用，認為有疑慮，雖然讓孩子能發展體能，但收費過高，當心師資、教學內容等。

俱樂部回應，他們是非營利團體，相關收費都用在鐘點費及材料費等，不存在盈利問題，主要是推廣體育相關活動，目前活動也已經暫停辦理，後續會在與學校、家長等溝通，若家長對收費有疑慮，都會提供相關證明內容。

新屋國小校長邱弘凱表示，學校支持學生多元化發展，故以原價3折的費用出租該團體，該團體每天課後使用2小時租金450元、寒暑假全天1550元。活動中心部分，平日夜間遇雨天，出借活動中心是每次1000元。因家長有疑慮，已與該團體簽定「非營利使用校園場地切結書」，後續在與教育局、該團體協調、討論。

依據「桃園市立各級學校場地設施開放使用管理要點」，為確保教學品質並兼顧社區需求，教育局鼓勵學校場地可對外租借辦理體育、社教、藝文等具公益性活動，但不得有營利行為或違反法令、善良風俗的活動。

教育局表示，關於租借單位是否涉及營利，建議學校可以參考課後輔導、社團的收費、成本計算，另外學校如對租借有疑義均可向教育局提出詢問，教育局也會明確回應說明讓學校有所依據。