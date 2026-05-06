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暗空協會母親節走進拉拉山 串聯花藝山林星空體驗

中央社／ 桃園6日電

桃園市政府於3月13日遞件申請認證為「國際暗空勝地」，台灣暗空協會今天表示，9日規劃推出「拉拉山母親節暗空生態體驗之旅」，盼透過活動引領民眾串聯白天到夜晚的山林星空體驗。

台灣暗空協會會長林正修表示，活動當天早上9時起，拉拉山遊客中心服務台將提供暗空手札與限量50份的紀念提燈，民眾只要打卡就可領取，現場另設有巴陵石竹主題花藝與光影拍照打卡區，遊客可前往現場拍照，並順遊周邊景點，欣賞拉拉山專屬的母親節風景，打造有記憶點的小旅行。

林正修指出，選擇巴陵石竹作為母親節主題花卉，除具有在地特色也承載深刻意象，巴陵石竹生長於中高海拔貧瘠岩壁間，不畏風雨、強韌生長的特性正呼應母親在家庭中長久付出的身影，以巴陵石竹作為母親節之花，不只是花卉展示，更是把地方植物轉化為情感與土地連結的象徵。

台灣暗空協會說，限量報名活動方面，規劃白天透過手組盆花，引導民眾觸碰泥土、感受植物生命力；夜間則結合生態導覽、手作提燈、星空導覽、山林饗宴與明信片製作書寫，透過微光引導與暗空體驗，傳達不打擾自然的照明呵護，讓節慶、自然與土地情感彼此連結，生動有趣的活動一開放報名即秒殺。

復興區拉拉山夜間觀測銀河清晰度極具觀賞價值 ，桃園市政府已於3月13日向「國際暗空協會」（IDA）遞件申請認證為「國際暗空勝地（International DarkSky Sanctuary）」 ，同時跨局處訂定發布「桃園市光污染防制要點」防治光害。期盼拉拉山成為全台首座獲認證地點，讓北橫公路成為具世界競爭力的星空旅遊景點。

母親節 拉拉山 巴陵

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