苗栗西湖犬隻不當對待案立委建議修法提高刑責 縣府回應了

苗栗縣西湖鄉一家網紅餐廳犬隻不當對待案，民進黨立委郭昱晴、吳沛憶及苗栗縣議員陳光軒以此為例，今天主張修法提高虐待動物的刑責。縣府回應動物保護防疫所目前依法扣留安置，兼持依法行政及動物福祉優先原則，後續辦理相關處置。

郭昱晴、吳沛憶及陳光軒今天在立法院召開「補上動保破口，終結虐待循環」記者會，縣府公布扣留安置現況，並發布新聞稿回應相關訴求，指出動防所認定是個別飼主不當對待動物行為，違反動物保護法，5月2日依法對案內10隻犬隻採取預防性保護扣留，並以保護犬隻安全與健康為首要考量。

縣府表示，外界關心犬隻是否應立即沒入問題，扣留屬於暫時性保護措施，目的在於即時排除動物安全風險，沒入則涉及剝奪飼主所有權，須具備明確事證，並符合動保法規定、比例原則，及正當法律程序，後續將持續蒐集相關事證，並依犬隻健康狀況、行為評估、飼主照護能力，及安置需求評估，如符合沒入要件，則依法辦理。

至於裁罰金額及按次、按隻處罰疑義，動防所已就目前可認定違法事證，依動保法裁處最高的7萬5000元罰鍰，惟審酌現有4段影像分屬不同時間、地點及行為情境，尚無法客觀確認10隻全數為受虐對象。

縣府說，有關3年1次評鑑及評鑑機制疑義，因本案非登記特定寵物業者，亦非核發或認證寵物友善空間，因此並非特定寵物業評鑑，或官方寵物友善空間查核機制之直接管理對象，業者自稱「寵物餐廳」，並非官方認證身分，1隻老齡犬已依飼主及飼養地所在地台中市規定，申請免絕育，另9隻完成絕育，查無繁殖、買賣、寄養等特定寵物業經營事實。

動防所強調，後續處置將以安全、穩定照護，及長期福祉為優先，無論後續依法沒入、媒合認養或採取其他安置方式，有關犬隻年齡、健康狀況、照護成本及照顧能力評估等，均將納為重要參考依據，兼持依法行政及動物福祉優先原則，審慎積極辦理相關處置。

苗栗縣西湖鄉一家網紅餐廳犬隻不當對待案，縣府公布扣留安置現況。圖／苗栗縣政府提供