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改善竹北水圳公園鼠患 拆涼亭木棧道年底完工

中央社／ 新竹縣6日電

竹縣竹北市公所今天說，水圳公園面臨水池優養化、鼠患等問題，已啟動工程採用生態工法改善，也拆除涼亭木棧道，剷除老鼠藏身處，並強化防治，工程預計於今年底前完工。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者表示，水圳公園水池洩水後發現是以塑膠墊打底，造成樹根無法植根在土壤裡面，若在強降雨下，可能出現坍塌的風險。

他說，以及水池內原始設計有2處進水口及1處出水口，其中1個進水口已失去作用，沿著水路追查，也發現管線早已破損，導致引流自東興圳的水源直接流失。

鄭朝方指出，此外現有進出水口皆為小管徑，若遇上枯水期，水池面臨無活水挹注的窘境，這也是造成水池長期處於死水狀態，淤積與優養化現象自然跟著加劇的原因。

他表示，現場還有鼠患問題，發現是因遊客頻繁投餵禽類，殘留的飼料與廚餘成了老鼠溫床，而原提供休憩的涼亭及木棧道，也因久失修成為老鼠築巢。

鄭朝方說，此次啟動工程改善，將採生態工法改善水池優養化等問題；針對鼠患部分，也將拆除腐壞嚴重的涼亭木棧道，剷除老鼠藏身處，並強化環境清潔與後續維護管理，改善公園整體環境品質。

鄭朝方 竹北 老鼠

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