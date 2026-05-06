苗栗公館鄉苗26邊坡大量土石滑落 交通中斷、17戶停電

苗26線公館鄉北河村路段今天中午疑受梅雨影響，邊坡大量土石滑落至車道，造成交通中斷，現場扯斷電線，附近17戶住家停電，相關單位人員及機具，現場搶修中。

苗栗地區連日來梅雨，苗26在公館鄉北河村路段邊坡今天中午12點半左右，大量土石突然滑落，占據整個路面，造成交通中斷，並沒有波及人車，苗栗警察分局鶴岡派出所獲報後，現場擺置交通錐及拉起警戒繩管制人車。

縣府交通工務處人員勘察，現場滑落長約30公尺、高約10公尺，量體約1200立方公尺，估計要到晚間，才能搶通單線雙向通行，縣府提醒用路人注意改道。此外，現場導致2支電桿斷裂，影響公館鄉鶴山村、尖山村、五谷村、仁安村等一帶17戶用電，台灣電力公司人員搶修中，預計今天晚上9點恢復供電。

苗26線公館鄉北河村路段今天中午疑受梅雨影響，邊坡大量土石滑落至車道，造成交通中斷。圖／民眾提供

苗26線公館鄉北河村路段今天中午疑受梅雨影響，邊坡大量土石滑落至車道，造成交通中斷。圖／民眾提供