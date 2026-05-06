快訊

中天主播林宸佑受陸資助製播反罷免節目 橋檢起訴求重刑17年

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

聽新聞
0:00 / 0:00

苗縣公館鄉土石滑落扯斷電桿 苗26線暫中斷

中央社／ 苗栗縣6日電

苗栗縣公館鄉苗26線北河村路段邊坡，下午突然有大量土石滑落，扯斷電桿，現場交通暫時中斷，警方獲報前往拉起封鎖線禁止人車通行，並通報公所及台電公司派員搶修。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，下午1時許接獲民眾通報，公館鄉北河村苗26線9K處道路邊坡土石滑落至車道影響車輛通行，鶴岡派出所員警獲報後立即至現場擺置交通錐及拉起警戒繩示警，同時疏導管制往來人車。

現場土石大量滑落占據車道，另外有2根電線桿因土石滑落造成倒塌、斷裂，橫躺在馬路上，警方同步通報鄉公所及台電派員處理，目前工程人員仍在現場趕工清理中。

警方表示，苗26線是聯絡公館鄉、獅潭鄉之間的重要道路，目前暫時封閉通行，請往來兩鄉的用路人改道利用台72線接台3線通行。

台電 車道 苗栗縣

延伸閱讀

影／新莊新北大道淹水 交通疏導管制中

高雄大型物流車誤闖林道慘了 車身過長懸空卡彎道

苗栗縣苑裡鎮晚間大榕樹雨中倒塌 壓損5輛汽機車未傷人

影／超會閃！數十個瓦斯桶掉落馬路還噴氣 機車騎士神走位死裡逃生

相關新聞

全新巴士來了！泰安鄉「幸福巴士」獲補助購置2輛新車 今天歡喜啟航

苗栗縣泰安鄉「幸福巴士」新車啟航儀式今天在鄉公所後方廣場盛大舉行，全案在新竹區監理所、苗栗縣政府與泰安鄉公所共同努力下，成功爭取公路局車輛汰舊換新補助，購置2輛全新乙類大客車，盼全面提升部落交通的安全

桃園敬老愛心卡擴大使用範圍 張善政透露有好消息

桃園市敬老愛心卡每月800點，因目前僅開放交通運輸與運動場館使用，絕大多數民眾用不完，敲碗盼市府比照外縣市開放購物與折抵醫療費用，議員于北辰今天也利用議會總質詢替民眾爭取福利；市長張善政強調限定使用方

桃龍潭清潔車停二高橋下可定點收運 地方為這原因盼遷

桃園市龍潭區清潔中隊清運垃圾輛多數放在北二高橋下，議員劉熒隆指出，雖然環境整理乾淨，也配置定點收垃圾服務，方便上班族與來不及丟垃圾的民眾，但因為地方活動場地需求種類越來越多，還是希望清潔中隊能盡快找其

竹北水圳公園死水池鼠患多年未解 市公所抽水揪病灶、拆木棧道滅鼠

新竹縣竹北市水圳森林公園生態豐富但「鼠輩橫行」已久，竹北市公所投入5500 萬自籌經費，展開「第二期第二階段環境優化工程」，除了改善惡臭、混濁的「死水池」，也拆除腐壞嚴重的涼亭木棧道，徹底剷除老鼠藏身

桃園首度躍上星巴克Discovery系列城市杯 今日全台首發

桃園市政府觀光旅遊局今宣布，全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖。桃園首度入選，雙北、台中、台南、高雄與桃園並列，成為代表台灣城市文化的國際

桃園慈護宮7日兵分三路遶巡十五街庄 桃警將實施交管

農曆三月瘋媽祖，慈護宮桃園媽將於7日兵分三路遶巡北桃園十五街庄，為廣大信眾祈福。桃園市警察局交通大隊提醒，呼籲民眾務必遵從交通管制人員引導及指揮，確保交通順暢及安全。廟方也有自組交通志工協助維護交通秩

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。