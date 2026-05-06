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苗縣公館鄉土石滑落扯斷電桿 苗26線暫中斷
苗栗縣公館鄉苗26線北河村路段邊坡，下午突然有大量土石滑落，扯斷電桿，現場交通暫時中斷，警方獲報前往拉起封鎖線禁止人車通行，並通報公所及台電公司派員搶修。
苗栗縣警察局苗栗分局指出，下午1時許接獲民眾通報，公館鄉北河村苗26線9K處道路邊坡土石滑落至車道影響車輛通行，鶴岡派出所員警獲報後立即至現場擺置交通錐及拉起警戒繩示警，同時疏導管制往來人車。
現場土石大量滑落占據車道，另外有2根電線桿因土石滑落造成倒塌、斷裂，橫躺在馬路上，警方同步通報鄉公所及台電派員處理，目前工程人員仍在現場趕工清理中。
警方表示，苗26線是聯絡公館鄉、獅潭鄉之間的重要道路，目前暫時封閉通行，請往來兩鄉的用路人改道利用台72線接台3線通行。
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