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全新巴士來了！泰安鄉「幸福巴士」獲補助購置2輛新車 今天歡喜啟航
苗栗縣泰安鄉「幸福巴士」新車啟航儀式今天在鄉公所後方廣場盛大舉行，全案在新竹區監理所、苗栗縣政府與泰安鄉公所共同努力下，成功爭取公路局車輛汰舊換新補助，購置2輛全新乙類大客車，盼全面提升部落交通的安全與服務品質。
苗栗監理站指出，泰安鄉幸福巴士自2016年營運至今已滿10年，成為鄉民就醫、洽公與學生通勤不可或缺的交通工具，這次投入經費購置的新車將服務於兩大跨區路線，分別是「南三線」往返天狗部落至卓蘭鎮公所，跨區串聯卓蘭鎮生活圈，平日每天4班次，第3班次為預約制，可滿足民眾就醫與洽公需求。
「北五線」範圍跨至大湖鄉，包含5條支線，平日每天日行駛一線。除日常民生用途外，還特別規畫學生專車，優先保障學童的通學安全。
新竹區監理所強調，公路局致力推動公路公共運輸永續及交通平權計畫，已於苗栗縣10個鄉鎮市推動幸福巴士，將持續完善偏鄉路網，擴大幸福巴士服務範圍，以落實行的正義，未來公共運輸服務將更加便利，幸福巴士收費採公所自付，不限距離、搭乘次數，歡迎民眾多加利用。
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