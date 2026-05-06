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桃園敬老愛心卡擴大使用範圍 張善政透露有好消息

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市敬老愛心卡只能搭乘交通運輸與折抵運動場館門票，長者抱怨使用項目太少，市長張善政今透露已在研擬相關政策，未來會有好消息（示意圖）。本報資料照片
桃園市敬老愛心卡只能搭乘交通運輸與折抵運動場館門票，長者抱怨使用項目太少，市長張善政今透露已在研擬相關政策，未來會有好消息（示意圖）。本報資料照片

桃園市敬老愛心卡每月800點，因目前僅開放交通運輸與運動場館使用，絕大多數民眾用不完，敲碗盼市府比照外縣市開放購物與折抵醫療費用，議員于北辰今天也利用議會總質詢替民眾爭取福利；市長張善政強調限定使用方式絕對不是為了省錢，而是希望發揮引導政策作用，未來會有好消息公布。

敬老愛心卡每月提供資格符合民眾800點，可用於台鐵、機捷、桃園市區公車、計程車等大眾運輸工具及國民運動中心入場折抵，一點一元，今年繼元旦調高台鐵補助車資及開放YouBike2.0E電輔車租借，本月再新增龜山大坪頂地區的新北市區公車路線，但當月未用完即歸零重置，民眾覺得可惜，也抱怨使用項目過於侷限。

無黨籍桃園市議員于北辰調查，桃園敬老愛心卡發行超過41萬張，實際開卡使用39.2萬張，每月能把800點用完的人只有1.3%，能用到500點的人也只有8.1%，因此建議市府擴大使用範圍。他表示，很多長輩羨慕生生喝鮮乳政策，希望長者也能比照辦理，每月提供200點讓他們到農漁會購買食材補充營養，也有些人希望比照其他縣市折抵掛號費。

「我們絕對不是想要省錢，民眾能夠用完最好！」張善政表示，其他縣市能在醫院使用，那是在市立醫院，桃園沒有市立醫院，如果要跟診所串接，會是一項大工程。市府希望敬老愛心卡800點能夠發揮政策引導作與雪中送炭效果，市府已在研議如何照顧就醫長者的營養狀況，等政策成熟就會公布。

桃園市敬老愛心卡只能搭乘交通運輸與折抵運動場館門票，長者抱怨使用項目太少，市長張善政今透露已在研擬相關政策，未來會有好消息（示意圖）。本報資料照片
桃園市敬老愛心卡只能搭乘交通運輸與折抵運動場館門票，長者抱怨使用項目太少，市長張善政今透露已在研擬相關政策，未來會有好消息（示意圖）。本報資料照片

于北辰 張善政 台鐵 桃園

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