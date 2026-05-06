議員促竹縣敬老卡開放農會、掛號費使用 楊文科拍板：一個月內回應

新竹縣敬老卡使用率51％，每年預算編列使用百分百，且預算逐年增加，為提高長輩使用率，民進黨議員張珈源、吳傳地、何建樺今天在議會總質詢批評竹市早已開放可於農會使用，竹縣遲未具體進展，呼籲竹縣應擴大至農會、醫療掛號費等用途。對此，新竹縣長楊文科回應，會通盤檢討讓鄉親感受到竹縣最好的政策，一個月內將做出相關回應。

張珈源、吳傳地、何建樺質詢指出，竹市早已放寬敬老卡使用範圍可用於農會，且苗栗縣也預計7月上路相關措施，顯示擴大使用已是全國趨勢。日前國民黨辦理縣長初選時，就有參選人提出將敬老卡額度提高至8百元甚至1千元，並同步放寬使用範圍，代表未來勢必朝向擴大福利方向發展。

其中，除了目前竹縣用於交通乘車之外，應可擴大到長輩較有感的醫療掛號費、農會採購等，呼籲楊文科在卸任前拍板推動，留下讓長者真正有感的福利政策。

新竹縣長楊文科表示，敬老愛心卡最初設計目的，是鼓勵長者多搭乘大眾運輸、走出家門參與社會活動，因此主要使用於交通用途。不過，近年各界希望擴大使用範圍，縣府也已開始全面盤點新竹縣整體福利政策，並與全國各縣市進行比較，檢視竹縣福利究竟是偏少或相對完善，「不能只看單一政策，而是要整體來看」。

楊文科強調，敬老愛心卡目前並未設有排富機制，未來若調整制度，必須兼顧公平性與財政負擔，待本次議會總質詢結束後，將於一個月內做出回應，提出真正讓鄉親有感的方案。

高齡長照處長許瑜庭指出，今年竹縣敬老愛心卡擴大到國民運動中心，若需擴大使用範圍，仍須與敬老卡廠商、悠遊卡公司、中華電信以及相關合作場域協調，包括機器設定、系統串接與測試等作業，因此仍需要一定時間。多數縣市在政策定案後，也都會預留一段建置與測試期程，未來縣府會朝最快速度辦理。