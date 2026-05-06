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桃龍潭清潔車停二高橋下可定點收運 地方為這原因盼遷

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
龍潭清潔中隊車輛停在北二高橋下，雖然沒有髒亂問題，因為縮減活動空間，地方仍盼遷移。圖／環保局提供
龍潭清潔中隊車輛停在北二高橋下，雖然沒有髒亂問題，因為縮減活動空間，地方仍盼遷移。圖／環保局提供

桃園市龍潭區清潔中隊清運垃圾輛多數放在北二高橋下，議員劉熒隆指出，雖然環境整理乾淨，也配置定點收垃圾服務，方便上班族與來不及丟垃圾的民眾，但因為地方活動場地需求種類越來越多，還是希望清潔中隊能盡快找其他場地停車，讓出橋下空間給更多團體辦活動、運動使用。

環保局說明，目前市府持續尋找其他適合的替代場地，以利將現有北二高橋下空間釋出作更有效的公共使用。不過在盤點過程中，發現各清潔中隊的調度與用地需求，存在一定程度的排擠效應，後續將進一步評估整體最適方案。

劉熒隆指出，會請清潔中隊讓出北二高神龍路段橋下空間，主因是這裡橫貫龍潭最精華的蛋黃區，兩側有五個學區，又是住宅區且鄰近觀光景點人口密度極高，目前雖然有一部分提供運動團體使用外，但是仍有許多空間停放大型清潔車輛。

劉熒隆說，地方運動需求日益多元，甚至有鄉親反映不同運動種類，或團體使用場地時間協調不成，發生衝突，為了打造更優質、更多功能的公共空間，才會請市府、環保局設法提出更好的空間規畫，包括就近尋找更合適的場地，遷移大型清潔車輛，將橋下空間釋放出來，提供給更多運動及社團使用。

他也建議市府多元使用橋下空間，畢竟周邊有五個學區，橋下空間也可以規畫為學校戶外活動或體驗教學場所。另外就是保留便民環保站，仍保留橋下定點收運便，維持生活的便利。

環保局 環保

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