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竹北水圳公園死水池鼠患多年未解 市公所抽水揪病灶、拆木棧道滅鼠

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方表示，公所將水池泄水後，發現池底竟鋪設HDPE塑膠墊，宛如大型塑膠游泳池，不僅非生態工法，也造成樹木無法扎根，長期浮根甚至有傾倒風險。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方表示，公所將水池泄水後，發現池底竟鋪設HDPE塑膠墊，宛如大型塑膠游泳池，不僅非生態工法，也造成樹木無法扎根，長期浮根甚至有傾倒風險。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市水圳森林公園生態豐富但「鼠輩橫行」已久，竹北市公所投入5500 萬自籌經費，展開「第二期第二階段環境優化工程」，除了改善惡臭、混濁的「死水池」，也拆除腐壞嚴重的涼亭木棧道，徹底剷除老鼠藏身處。

被譽為「竹北中央公園」的水圳公園，在完成南北側人行道改善後，竹北市公所再啟動「第二期第二階段環境優化工程」，針對水池優養化、鼠患及木棧道老舊等問題全面整治，工程預計今年底前完工。

竹北市長鄭朝方表示，公所將水池泄水後，發現池底竟鋪設HDPE塑膠墊，宛如大型塑膠游泳池，不僅非生態工法，也造成樹木無法扎根，長期浮根甚至有傾倒風險，難怪過去無論給氧或其他方式，都無法根治水質惡化問題。

市公所指出，經深入勘查後，發現水圳公園主要有3大問題，首先是池底結構不當，塑膠材質阻隔樹根與土壤接觸，遇強降雨恐有坍塌風險；其次是進出水系統失衡，原有兩處進水口，其中一處因管線破損失效，導致東興圳水源流失，加上現有管徑過小，枯水期幾乎無活水補充，造成池水長期淤積、優養化。

另外，市公所也發現，遊客長期投餵禽鳥，殘留飼料及廚餘成為鼠患溫床，而年久失修的涼亭與木棧道，更成為老鼠築巢熱點，不僅啃咬木作結構，也影響環境衛生與安全。

鄭朝方表示，此次工程將採生態工法改善，以防水皂土毯打底，鋪設30公分黏土層，再鋪設卵石及種植水生植物，重建自然循環，同步清除大量淤泥與塑膠底層，讓水圳公園恢復生態池功能。

此外，針對鼠患，竹北市公所也擬定出治本計畫。在「直接作為」上，拆除腐壞嚴重的涼亭木棧道，徹底剷除藏身處；在「間接作為」上，嚴格落實斷絕食物源、全面清淤，並在工區圍籬內執行強化的區域生態防治。

竹北市長鄭朝方表示，公所將水池泄水後，發現池底竟鋪設HDPE塑膠墊，宛如大型塑膠游泳池，不僅非生態工法，也造成樹木無法扎根，長期浮根甚至有傾倒風險。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方表示，公所將水池泄水後，發現池底竟鋪設HDPE塑膠墊，宛如大型塑膠游泳池，不僅非生態工法，也造成樹木無法扎根，長期浮根甚至有傾倒風險。圖／竹北市公所提供

竹北市長鄭朝方表示，公所將水池泄水後，發現池底竟鋪設HDPE塑膠墊，宛如大型塑膠游泳池，不僅非生態工法，也造成樹木無法扎根，長期浮根甚至有傾倒風險。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方表示，公所將水池泄水後，發現池底竟鋪設HDPE塑膠墊，宛如大型塑膠游泳池，不僅非生態工法，也造成樹木無法扎根，長期浮根甚至有傾倒風險。圖／竹北市公所提供

竹北市長鄭朝方表示，公所將水池泄水後，發現池底竟鋪設HDPE塑膠墊，宛如大型塑膠游泳池，不僅非生態工法，也造成樹木無法扎根，長期浮根甚至有傾倒風險。圖／竹北市公所提供
竹北市長鄭朝方表示，公所將水池泄水後，發現池底竟鋪設HDPE塑膠墊，宛如大型塑膠游泳池，不僅非生態工法，也造成樹木無法扎根，長期浮根甚至有傾倒風險。圖／竹北市公所提供

竹北市公所指出，經深入勘查後，發現水圳公園主要有3大問題，首先是池底結構不當，塑膠材質阻隔樹根與土壤接觸，遇強降雨恐有坍塌風險。圖／竹北市公所提供
竹北市公所指出，經深入勘查後，發現水圳公園主要有3大問題，首先是池底結構不當，塑膠材質阻隔樹根與土壤接觸，遇強降雨恐有坍塌風險。圖／竹北市公所提供

鄭朝方表示，此次工程將採生態工法改善，以防水皂土毯打底，鋪設30公分黏土層，再鋪設卵石及種植水生植物，重建自然循環。圖／竹北市公所提供
鄭朝方表示，此次工程將採生態工法改善，以防水皂土毯打底，鋪設30公分黏土層，再鋪設卵石及種植水生植物，重建自然循環。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 老鼠 新竹

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