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桃園首度躍上星巴克Discovery系列城市杯 今日全台首發

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖，這也是桃園首度入選。圖／桃園市觀旅局提供
全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖，這也是桃園首度入選。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市政府觀光旅遊局今宣布，全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖。桃園首度入選，雙北台中、台南、高雄與桃園並列，成為代表台灣城市文化的國際窗口。

星巴克城市杯歷經三十年的系列演進，從早期的寫實地標，到強調旅遊記憶的拼貼，發展至今最新的「Discovery城市系列」，其核心邏輯在於「城市故事」。

觀旅局表示，桃園此次入選，完全符合該系列嚴謹的挑選標準：具備明確文化辨識度、多元視覺元素及深厚故事脈絡。杯身設計不再僅限於單一地標，而是透過生活化的筆觸，將桃園的日常風景具體呈現。

包含「國門門戶意象」，象徵機場城市的飛機與行李箱。「族群與在地風味」融合了大溪豆干、拉拉山水蜜桃、復興區泰雅族部落特產桂竹筍等。「豐富的人文地景」，如具國家文化遺產潛力的埤塘風華、珍珠海岸線上的百年白沙岬燈塔、見證北橫公路發展的舊百吉隧道。

「四季繽紛花海旅行」冬季角板山賞梅花、春季龍潭客家聚落魯冰花、夏季觀音區賞玩大王蓮，還有生態豐富的大溪落羽松林。

觀旅局指出，在桃園城市杯上，繪有台灣特有保育類動物翡翠樹蛙，常出沒在北橫廊帶，代表了夜晚森林的生命力，象徵市府追求推動拉拉山國際級暗空勝地認證同時，也守護夜行性動物的家園。

桃園市觀旅局長陳靜芳指出，星巴克城市杯是全球觀光客衡量城市文化地位的重要指標之一。桃園能入選Discovery城市系列，是因為桃園具備了該系列最看重的「敘事升級」特質，不只告訴遊客「這是哪裡」，更能傳達「這裡的人如何生活」。

全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖，這也是桃園首度入選。圖／桃園市觀旅局提供
全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖，這也是桃園首度入選。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市政府觀光旅遊局今宣布，全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖。圖／桃園市觀旅局提供
桃園市政府觀光旅遊局今宣布，全球知名咖啡品牌星巴克（Starbucks）正式將桃園納入全新「Discovery城市系列」地圖。圖／桃園市觀旅局提供

星巴克 雙北 台中

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