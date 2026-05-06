桃園慈護宮7日兵分三路遶巡十五街庄 桃警將實施交管

農曆三月瘋媽祖，慈護宮桃園媽將於7日兵分三路遶巡北桃園十五街庄，為廣大信眾祈福。桃園市警察局交通大隊提醒，呼籲民眾務必遵從交通管制人員引導及指揮，確保交通順暢及安全。廟方也有自組交通志工協助維護交通秩序與活動安全，全力配合警方做好交通疏導管制及安全維護工作。

主委簡征潭表示，每年農曆3月23日（5月9日）為媽祖誕辰紀念日，全台3月各地重要的宗教文化節慶，桃園慈護宮在紀念日期間，定期舉辦慶祝聖母誕辰系列活動。今年系列活動自5月1日展開至9日截止，活動有掌中戲公演、求平安龜、梨園公演、媽祖鑾轎巡行、祈安法會、萬人讚轎腳、祝壽團拜及祝壽晚會，每年吸引廣大信眾虔誠參與，場面熱烈。

系列活動高潮重頭戲是，慈護宮桃園媽於5月7日兵分三路展開遶境祈福活動，其中二路車隊，ㄧ路徒步，浩浩蕩蕩繞巡北桃園十五街，為廣大信眾祈求平安。

車隊花車主要繞巡中路、大樹林、八德、龜山、埔子、蘆竹、青埔等地區；徒步主要繞巡市中心區、埔子藝文特區及大、小會稽等地區，中午在桃園區中正路藝文特區廣場讓信眾鑽轎腳。

三條路線人、車，預計晚間6點半左右在三民路、三元街附近新永和市場會合，然後展開萬人鑽轎腳，系列活動達到最高潮，隊伍沿著三民路緩緩前進，預計晚上9點半左右回到慈護宮，結束整個遶境祈福活動。

警方提醒，按照往年執勤經驗，將視交通狀況，於遶境沿線重要路口派員實施交通管制，如遇交通壅塞時，將會適時進行號控及引導車輛改道行駛，以避免交通打結。必要時也會透過「警察廣播電臺」及「友桃交訊網」播報即時路況，俾利駕駛人遵循。