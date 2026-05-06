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完善婦幼支持再升級 竹市推「祝你好孕2.0媽咪心晴包」計畫

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
為打造全方位婦幼友善環境，新竹市府今舉辦「祝你好孕2.0—媽咪心晴包」升級計畫發布會，市長高虹安宣布計畫將於5月10日正式啟動。圖／新竹市府提供
為打造全方位婦幼友善環境，新竹市府今舉辦「祝你好孕2.0—媽咪心晴包」升級計畫發布會，市長高虹安宣布計畫將於5月10日正式啟動。圖／新竹市府提供

為打造全方位婦幼友善環境，新竹市府今舉辦「祝你好孕2.0—媽咪心晴包」升級計畫發布會，市長高虹安宣布計畫將於5月10日正式啟動，高虹安說，市府將「祝你好孕」政策從備孕與生養，進一步延伸至產後身心支持，透過媽咪心晴包、心理諮商與育兒資源整合，打造全方位照護體系，讓市府成為新手爸媽最溫暖、最可靠的後盾。

高虹安說明，「祝你好孕2.0—媽咪心晴包」計畫結合跨新竹縣市醫療院所的應援體系，涵蓋兩大暖心主軸，身體照護方面，市府除提供備妥母嬰用品的「媽咪心晴包」外，也提供2次免費的產後照護及「母乳支持團體」。期望透過導入專業，減輕市民初為人母的體力負荷，讓身體復原之路走得更從容、更安心。

心理支持層面，市府推出「心晴諮商時光隧道」，凡生產1年內的新生兒父母任一方設籍竹市，每年每人可享有4次心理諮商服務補助。並同步開辦結合瑜伽、芳療與藝術的「心晴工作坊」，讓新生兒父母在育兒節奏中找回放鬆頻率。此外，為讓家長安心參與療癒課程，市府亦提供「臨時托育補助」，串聯三區托育資源，媒合專業保母或定點托育服務，打造真正「有人幫忙」的育兒支持環境。

高虹安說，為指引市民邁向幸福育兒路，市府特別編製「守護心晴每一刻 育見幸福指南」手冊，「每一位努力守護家庭的父母，都值得被城市溫柔以待。希望這本指南能陪伴新手爸媽走過育兒初期的不安，在專業支持中找回生活的節奏與安心」。

衛生局長陳厚全指出，「守護心晴每一刻 育見幸福指南」手冊是家長的「育兒導航地圖」，整合從備孕到生養的完整資源，涵蓋生養津貼、好孕專車補助，以及產後的全方位身心照護；從到宅坐月子媒合、母乳支持團體，到幼兒發展篩檢資訊，應有盡有。並納入「心晴小測驗」，讓父母隨時了解自我身心狀態。此手冊將隨「媽咪心晴包」於合約醫療院所生產時直接發送，未於合約院所生產者，也可至三區衛生所領取。

衛生局提醒，民眾欲了解「祝你好孕2.0」各項補助內容及申請心理諮商服務，或下載「育見幸福指南」電子版手冊，請至衛生局官網「主題專區—祝你好孕2.0~育見幸福」查詢，或洽竹市三區衛生所及社區心理衛生中心03-5355276 ，將有專人提供詳細說明。

竹市推出「媽咪心晴包」守護產後身心。圖／新竹市府提供
竹市推出「媽咪心晴包」守護產後身心。圖／新竹市府提供

育兒 高虹安 新竹

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