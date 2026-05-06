竹市廢汙水管理委員會要點送審 環團遞修正建議書籲強化監督

新竹地檢署起訴「聯工化學」案，揭露廠商長期惡意排放劇毒汞廢水、管線僅以塑膠袋包紮的荒謬行徑。台灣乾淨水行動聯盟等多個民間環團，今赴新竹市政府遞交「新竹市廢水及汙水排放管理推動委員設置及運作要點修正建議書」，盼市府真正改善水質。市府也強調，將持續蒐集民意與專家建言，完善制度設計。

公投領銜人暨台灣乾淨水行動聯盟理事長彭桂枝指出，2021年「喝好水」公投以13萬1816票通過，歷經多年努力，「新竹市廢水及汙水排放管理自治條例」終於在2025年正式核定。如今委員會設置及運作要點進入關鍵審議階段，但草案仍有重大缺失。

彭桂枝指出，聯工化學案已凸顯現行制度只有裁罰，卻缺乏要求汙染改善的工具，聯盟提出多項修正建議，包括提高會議頻率至每季1次，或賦予五分之一委員連署即可召開臨時會；明定公開實施計畫、會議紀錄與執行情形；政府須逐條書面回應委員建議；並建立專家學者及民間團體遴選機制。

新竹市公害防治協會代表鍾淑姬回憶，1987年水源里居民圍廠李長榮化工抗爭汙染事件，如今卻再見農地汞汙染，呼籲市府應啟動流行病學調查，釐清汙染是否已對居民健康造成長期影響；台灣樹人會潘翰彊則主張，自治條例相關實施計畫與委員會資料應全面透明公開。

市府說明，目前委員會草案已送議會審議，規畫外聘專家與民間團體席次占7成，官派委員不超過三分之一，市府將透過資訊公開、水質監測及跨局處合作，強化飲用水與灌溉水安全；未來也將公開實施計畫、會議紀錄及執行情形，並持續蒐集各界建議，完善制度設計。針對會議頻率不足，後續將交由推動委員會共同決定啟動條件。

市府強調，市長高虹安上任以來積極兌現「喝好水」承諾，除公布實施「新竹市廢水及汙水排放管理自治條例」外，更設置水質連續監測設施，即時掌握水體變化情形外，亦針對高汙染潛勢圳路辦理底泥監控，並對高汙染潛勢灌區及流域訂定更為嚴格的重金屬排放標準。

民進黨籍新竹市議員曾資程今天也到場聲援。記者黃羿馨／攝影

時代力量黨團認為新竹現行草案在資訊公開、獨立監督及問責機制上，與國際標準仍有明顯落差。記者黃羿馨／攝影

台灣乾淨水行動聯盟等多個民間環團，今赴新竹市政府遞交「新竹市廢水及汙水排放管理推動委員設置及運作要點修正建議書」，盼市府真正改善水質。記者黃羿馨／攝影