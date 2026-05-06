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苗栗永和山水庫4日3隻大山豬出沒 縣府澄清首例通報侵擾尚待查訪
3隻大山豬5月4日出沒在苗栗縣景點永和山水庫涼亭附近，網友疑慮影響公眾安全，事件引發熱議，縣政府農業處林務自然保育科今天澄清是首例通報事件，但是否造成侵襲，還有待查訪確認。
脆友xin._lin在社群分享，目擊3隻大山豬4日下午4點左右在頭份市、三灣鄉交界的永和山水庫涼亭附近，疑似餵養遊蕩犬食物，吸引山豬搶食，xin._lin驚呼超可怕的，提醒「會攻擊人」、「會攻擊人」、「會攻擊人」，請大家注意安全。
林保處今天澄清，4日目擊山豬事件，應是永和山水庫首見通報事件，但是否構成侵擾有待確認，不過，3隻大山豬出沒永和山水庫的訊息，引發社群熱議，有網友分享三灣靠近永和山水庫的果園被山豬跑進去了，果園弄了亂七八糟，「好恐怖喔」！
另有網友分享在永和山水庫曾直擊山豬逛馬路， 幾年前開始就有山豬危害了，去年曾捕獲195台斤重的山豬，因遊蕩犬太多，現在獵人不去了。
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