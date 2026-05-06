楓香大道菸害 竹市擬專案稽查

公園為重要休憩綠地，各縣市近年打造特色遊戲場成親子熱門去處，但台灣許多公園都遭受二手菸害；新竹市議員接獲反映，公園及火車站周邊常有民眾吸菸，影響健康。市府回應，全市公園綠地均為禁菸場所，將加強宣導與巡查。

議員劉彥伶於臉書表示，近期接獲家長反映，關新路十九巷旁楓香大道常有民眾在便利商店後吸菸，影響孩童與大眾健康；現場禁菸告示不明顯，應加強標線與標示，並指十八尖山及火車站周邊也有類似情形。

還我特色公園行動聯盟調查，若在公園遇到吸菸者，逾八成家長選擇帶孩子離開，僅約一成六願意勸導，凸顯「制度空轉、家長快閃」的兩難。新竹市養護工程處表示，依菸害防制法及衛生局公告，全市公園綠地皆為禁菸場所，將加強宣導與巡查，對違規者先行勸導，未改善將處新台幣二千元以上至一萬元以下罰鍰；另衛生局也推動「專案熱點稽查」，針對公園、車站、校園周邊及商圈等區域，聯合警察局與環保局進行定期與不定期快閃稽查，提升執法強度。

議員張祖琰說，現行做法僅畫設吸菸區難防煙霧逸散，建議比照日本設置具過濾系統的密閉式吸菸棚，兼顧防止外溢與吸菸者需求。議員蔡惠婷認為，部分公共場所吸菸區僅設菸灰缸、缺乏隔煙與管理，形同虛設，應優先在人潮密集、問題頻傳地點試辦隔離式吸菸區，引導吸菸者集中管理，降低對他人影響。

中醫大新竹附醫家醫科醫師王郁晴指，二手菸與三手菸危害，前者為煙霧與燃燒產生的側流煙混合，後者是殘留於環境中的有害物質，可持續至數月；菸品燃燒含逾二百五十種有害與致癌物，吸入會對健康造成危害，對發展中的嬰幼兒影響尤為嚴重，提高嬰兒猝死風險。