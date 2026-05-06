人力荒 公車脫班誤點 亞通客運致歉

亞通客運二○二三年進軍桃園市區公車，近二年因漏班、脫班及誤點等違規累計達五百三十一件，嚴重影響民眾通勤與通學，議員要求市府全面檢討。亞通總經理潘偉南坦言，司機員招募不易，人力調度不順確實容易衍生違規，將持續改善。交通局長張新福表示，將檢討是否縮減服務路線，並盤點各行政區運輸需求與路網配置，評估導入桃小巴的可行性。

國民黨桃園市議員黃敬平指出，亞通客運違規五百三十一件有三百二十四件核心違規，包括漏班一百八十件，過站不停八十八件，脫班四十八件與誤點八件，直接影響民眾權益。市府雖有懲處機制，但裁罰似乎沒有嚇阻效果，難以督促業者改善。

黃敬平要求市府一周內提出具體改善計畫，若下一季未明顯改善，就啟動減班、收回路權、重新招商或更換業者等程序。不能讓市民繼續承受「有路線、沒班車；有站牌、沒服務」的假性大眾運輸。

潘偉南坦言，近二年司機員招募困難，投入這項工作的人愈來愈少，在人力無法補足情況下，若遇事故、塞車或司機臨時身體不適，調度不及確實易生違規，對民眾不好意思。為解決問題，公司除了持續招募司機員，也會加強人員管理，設法提升服務品質。

張新福表示，客運公司業者缺司機是全國普遍現象，問題持續多年難解，亞通雖然違規多達五百三十一件，但多為前年發生，主因是司機員流失，去年配合受訓及就業計畫招募人才已改善許多。

針對業者漏班、脫班等違規，張新福指出，市府會重新檢討路線分配，但若要徹底解決問題，還是要從人力著手，市府仍持續爭取中央政府開放僑外生任職司機。此外，市府正盤點各行政區運輸需求與路網配置，評估導入桃小巴的可行性。