選戰升溫！綠立委爭取4億治水工程 苗縣府：年初已獲9億補助

民進黨不分區立委沈發惠下午赴頭份市建國成功活動中心主持「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」現場會勘，民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安等人陪同，與中央及地方業務單位人員研商，沈發惠強調將爭取逾4億元排水改善工程，並終結頭份地區淹水夢魘。

針對沈發惠下午的會勘行程，縣府晚間也發出新聞稿回應，強調治水工程攸關民生安全，需具備宏觀規畫與整體性，而非單點式的視察收割。藍綠兩大陣營在選前的較勁已持續升溫。

沈發惠今邀內政部次長董建宏、國土管理署水道建設組長曾淑娟、科長許勝杰及下水道工程分署隊長徐英修出席，縣府水利處副處長黃文璋等相關單位人員與會 。除陳品安，民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦、縣議員陳光軒及無黨籍議員曾玟學都全程陪同。會勘的4項工程，概算總經費達4億2901萬元，將申請中央補助3億5178萬元，地方自籌7722萬元，預期改善淹水面積45公頃，保護居民4500人。

4項重點工程包括中興路排水新建工程；牛A幹線雨水下水道新建工程；牛C及牛D幹線雨水下水道新建工程。

沈發惠表示，陳品安長期關心地方排水問題，持續向他反映居民困境，促成今日中央與地方直接面對問題。他要求內政部盡速完成4案審查核定；從整體面重新檢視苗栗縣排水系統承載能力，並提高未來工程設計標準，強化整體承洪韌性。

陳品安指出，隨都市快速發展與極端氣候頻繁，現行排水系統已難以因應，今年清明強降雨就造成苗栗多處積水淹水，顯示改善迫在眉睫。

沈發惠當場要求董建宏盡速完成4案審查核定，從整體面重新檢視苗栗縣排水系統承載能力，並提高未來工程設計標準，強化整體承洪韌性。

會勘結論如下，一、請內政部針對本次會勘所提4項排水改善工程，盡速完成審查及核定程序，協助地方爭取相關經費與補助，以利後續工程盡快推動，降低地方淹水風險。二、因應近年極端氣候與短時強降雨日益頻繁，請中央相關機關會同苗栗縣政府就苗栗縣各鄉鎮市防洪與排水系統進行整體性盤點與通盤檢討，包含區域排水、都市排水、逕流分擔、滯洪設施及出流管制等面向，逐步提升整體防洪韌性與排水承載能力。

陳品安表示，積水問題嚴重影響居民生命財產，感謝沈委員親赴現場，並感謝董次長率隊前來，展現中央對苗栗治水問題的高度重視。她若接掌縣政，將以排水改善為施政首要，確保工程落實執行。

針對沈發惠率隊視察頭份排水工程並稱爭取補助，縣府則表示治水工程攸關民生安全，需具備宏觀規劃與整體性，而非單點式的視察收割。縣府早在今年1月即獲內政部國土署審議核定9億元防治水患經費，規模遠超沈立委所述的3億餘元。

縣府指出，為因應極端氣候，鍾縣長上任後就要求水利相關局處跳脫「補丁式」治水，必須從系統面通盤考量。這套包含疏洪、分流與滯洪的整體計畫，今年1月已獲中央核定近9億元預算，範圍更包涵頭份、竹南、苗栗、公館和後龍高鐵特定區等，並非立委今日僅會勘頭份市所指的3.5億元。縣府強調，治水預算爭取是長期累積的成果，目前各項工程正依既定進度加速推動。

縣府表示，歡迎中央與民代關心地方建設，但治水非「走馬看花」或單點作秀，不應在選前將縣府長期耕耘的成果，導向為特定參選人造勢的工具。此舉不僅無視行政專業，更抹煞基層人員辛勞。建請立委關心苗栗，在中央持續為已核定的計畫爭取經費盡速撥付，以宏觀思維與縣府攜手，共同守護鄉親安全。

民進黨立委沈發惠下午赴頭份市主持「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」會勘，民進黨苗栗縣長參選人、縣議員陳品安陪同與中央及地方業務單位人員研商，沈發惠強調將爭取逾4億元排水改善工程，終結頭份地區淹水夢魘。圖／陳品安競選團隊提供

苗栗縣政府晚間回應立委沈發惠會勘爭取頭份治水工程，強調鍾縣長上任後就要求水利相關局處跳脫「補丁式」治水，必須從系統面通盤考量。這套包含疏洪、分流與滯洪的整體計畫，今年1月已獲中央核定近9億元預算。圖／苗栗縣政府提供