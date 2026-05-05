竹縣議員徐瑜新揭關西客運減班 籲比照補貼留才穩運輸

新竹縣議員徐瑜新今天揭露近期關西鎮的亦捷科際公路客運路線因駕駛員不足，導致臨時減班，影響鄉親乘車權益，建議比照市區客運每月薪資補貼新竹縣公路客運路線，留任公路客運駕駛，提升大眾運輸品質。

徐瑜新指出，近期關西地區亦捷科際公路客運路線因駕駛員不足，導致臨時減班，影響偏鄉鄉親乘車權益，希望比照市區客運每月薪資補貼，由於主管機關為公路總局，徐瑜新建議縣府尋求竹縣立委協助陳情，提升公路客運駕駛留任意願，畢竟，需要搭乘的都是新竹縣的鄉親子民。

交通處長姜禮仙回應，為避免駕駛員人力流失及保障民眾乘車權益，縣府自2024年起補貼縣內所屬市區客運路線駕駛員薪資每月1萬元，有關議員建議縣府提供公路客運駕駛每月薪資補貼部分，涉及財政考量，將再與府內相關單位研議可行性。縣府後續也將建議交通部公路局應適度提升每車公里成本，提升公路客運駕駛員薪資，改善公路客運業者經營環境。

徐瑜新也關心關西鎮殯葬設施興建進度，關西原有的生命禮儀園區，已不敷使用，鎮公所提出興建納骨堂計畫，但去年被代表會刪除預算，感謝楊縣長居中協調，希望所會和諧能盡快興建納骨堂，讓百姓能夠有更多的禮儀廳、靈堂使用。

新竹縣長楊文科表示，關西鎮公所已經選定了在第一公墓附近，要興建殯葬設施，原本今年5月發包，但因預算未通過，因此縣府昨邀集鎮長和代表會主席協調，取得共識將追加預算，力拚代表會審查通過，期待近期就能定案。另外，因公路客運權責單位歸屬公路總局，有關議員希望縣府能尋求立委協調，爭取市區客運及公路客運不應有差別待遇，縣府會持續努力。