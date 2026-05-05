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揮別塞車紫爆 國1湖口第二交流道可行性評估有條件通過

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
湖口增設交流道南出北入匝道路線圖。圖／縣府提供
湖口增設交流道南出北入匝道路線圖。圖／縣府提供

為徹底解決國道1號湖口路段長期以來的壅塞問題，並因應湖口人口與產業成長趨勢，新竹縣政府和湖口鄉公所共同提案建議在國道1號77K+700處設置「半套Y型交流道」，規畫北入南出匝道連接台1線，交通部高速公路局今天召開「國道1號湖口路段增設交流道可行性評估」審議委員會，有條件審議通過，只要修正交流道配套措施的明確執行做法，全案就能通過。

新竹縣副縣長徐元棟、前交通部次長何煖軒、湖口鄉長吳淑君、新竹縣議員何建樺，及縣府工務處長戴志君與交通處副處長張淇銘等人員共同參加審議。

會中詳細說明增設交流道具有高度急迫性與必要性，主因是現有湖口交流道鄰近新竹產業園區，因應快速增加的通勤車流與未來物流中心等大型產業開發，將使原本就嚴重壅塞的路況雪上加霜，縣府及公所也表達為成就增設第二交流道的決心，相關所有地方應辦事項絕對全力配合。

提案報告獲高公局審議會的高度認可，只有在增設交流道的配套措施方面，如竹11線長安路、竹8線中平路路口，以及台1線等道路的優化改善，要求縣府在報告中修正補齊，敘明配套措施將由縣府依相關規定辦理改善作業，確保交流道建設完成後，銜接道路都必須到位。

縣府及公所將以最快速度依審議會提出的意見修正，近期就提送交通部核定。竹縣府工務處說明，湖口第二交流道預估總工程費約12.5億元，相關經費將依規定由中央負擔8成、地方負擔2成。另，因匝道落墩需要，長青路必須先行改道的部分，將由縣府及湖口鄉公所共同處理，相關改道經費約為9900萬元。

湖口增設交流道設置里程區位圖。圖／縣府提供
湖口增設交流道設置里程區位圖。圖／縣府提供

何煖軒 新竹縣 新竹

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