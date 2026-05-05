中壢巨蛋周邊道路拓寬拖6年 經費暴增20億變50億

桃園市中壢體育園區預計興建能容納2.2萬名觀眾的巨蛋場館，民代關注周邊交通相關規畫，指龍岡路三期拓寬工程拖了6年，經費從20億元暴增到50億元，事關地方重大發展，不能再拖；副市長王明鉅表示，道路拓寬牽涉一百多戶民宅拆遷，正與地方協調溝通，預計下半年會有細緻規畫出爐。

國民黨桃園市議員梁為超指出，中壢區龍岡路、中山東路是中壢後站任督二脈，喊了幾十年，到底什麼時候才要全線拓寬完成？翻開預算書，龍岡路三期拓寬工程在2020年前市長鄭文燦時期只象徵性編列1千元用地費，總經費19億元分5年執行，其中2021年要編16億元，結果2021年這筆預算直接消失歸零，這種做法根本是在演戲，現在已經2026年，預算書還是看不到這條路的影子。

梁為超表示，市府過去對龍岡路三期工程的說法就是「要等中壢運動園區開發」、「要等龍岡國小遷校」，這些都是搪塞之詞，因為龍岡國小何時能完成遷校都不知道，中壢前站已經沒落，別讓後站也陷入黑暗期。

王明鉅表示，該工程涉及約100戶拆遷及土地取得，市府已召開多次跨局處會議進行協調，有研議過區段徵收、以地易地等方式推動，促進工程順利推展，但每一筆土地與房子狀況不同，有的土地還有空間可以蓋房子，有的沒辦法，因此需要更細緻的評估，市府目標下半年提出初步方案，持續推動龍岡路三期拓寬，以改善區域整體交通環境。

針對中壢體育園區周邊交通問題，民進黨桃園市議員張曉昀也提出質疑。體育局長許彥輝回應，將透過「提升捷運運輸效能」、「改善道路瓶頸」、「增加公車接駁」及「強化停車位供給」等四大策略因應大型活動人流。