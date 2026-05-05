快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗市首屆藝陣文化節 15日起熱鬧3天！13團輪番登場

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供
苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供

苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場，外埔國小節令鼓及振宗藝術團今天演出暖場，市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人邀請民眾感受熱鬧精彩的傳統慶典氛圍。

苗栗市藝陣文化節首次以藝陣文化為主軸擴大舉辦，藝陣團隊包括客家方口獅、八家將、官將首、電音三太子、宋江陣、節令鼓等，客家傳統、經典陣頭及創新演繹，展現台灣民俗藝陣文化的多元樣貌，余文忠、陳仁杰及縣議員孫素娥等人今天啟動15日起3天的活動。

市公所指出，藝陣文化節在苗栗青年創業指揮部前，3天各有不同主題，15日「選手之夜」，下午5點半安排女子國風電音樂團、雷霆戰鼓，及電音三太子演出；16日「社區之夜」，下午4點起在地20組社區表演團體登場；17日「感恩之夜」，晚上7點半邀請歌手賴銘偉，及ARKis、B CRUSH演出。

結合聯合巡庄會香儀式，17日下午1點30分安排神轎車恭迎苗栗天后宮、天雲廟，及城隍廟神尊同行巡庄會香，並在縣府前舉行躦轎底儀式，此外，「藝閣踩街」規畫60名兒童參與，他們裝扮成神明或民間故事人物，乘坐藝閣車於17日晚上6點在南苗三角公園出發遊街，重現傳統迎神賽會熱鬧景象，採網路事先報名制。

藝陣文化節期間在縣府前廣場，辦理在地美食與特色攤位文化市集，市公所希望傳統文化走入生活，促進世代交流與文化傳承，打造兼具觀光、休閒與文化體驗的活動空間，讓民眾欣賞藝陣演出的同時，也能漫遊市集，品嘗在地好味道。

苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供
苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供

苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供
苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供

苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供
苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供

三太子 苗栗

延伸閱讀

舊社媽庇佑！北屯南興宮贈匾 盧秀燕報喜：這2校以廟命名今年首招新生

桃園龍岡米干節潑水祈福開幕 異域文化齊聚

2026新北河濱蝶戀季5月9日板橋蝴蝶公園登場　

北港朝天宮迎媽祖登場 炸轎、犁炮輪番上陣

相關新聞

中壢巨蛋周邊道路拓寬拖6年 經費暴增20億變50億

桃園市中壢體育園區預計興建能容納2.2萬名觀眾的巨蛋場館，民代關注周邊交通相關規畫，指龍岡路三期拓寬工程拖了6年，經費從20億元暴增到50億元，事關地方重大發展，不能再拖；副市長王明鉅表示，道路拓寬牽

苗栗市首屆藝陣文化節 15日起熱鬧3天！13團輪番登場

苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場，外埔國小節令鼓及振宗藝術團今天演出暖場，市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人邀請民眾感受熱鬧精彩的傳統慶典氛圍。

桃園市區公車漏班、脫班嚴重 亞通客運致歉允改善

亞通客運2023年進軍桃園市區公車，近2年漏班、脫班及誤點等違規計531件，影響民眾通勤通學問題嚴重，議員要求市府檢討；亞通總經理潘偉南坦言近2年司機員招募困難，人力調度不及確實易生違規，將設法改善。

中央沒辦法把關苗栗自己來 鍾東錦要求研議獎勵店家公開食材產地

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範、美國花生將零關稅叩關，近來引發爭議，苗栗縣長鍾東錦今天宣示「中央沒有辦法把關，苗栗自己來」，要求衛生局研議獎勵店家公開食材產地，提供消費者參考。

影／竹縣產婦「每3人就有1人高齡」 吳旭智籲補助交通費與NIPT檢測

母親節前夕，新竹縣議員吳旭智今於議會質詢指出，新竹縣約每3名孕產婦中，就有1人面臨高齡風險，35歲以上產婦比例明顯增加，面臨更高醫療與身心風險，呼籲竹縣加碼孕產婦交通費及非侵入性胎兒染色體檢測NIPT

新竹龍舟賽5／12截止報名 完賽即可拿4千冠軍角逐10萬

新竹市政府舉辦「端午節龍舟競賽」，完賽即可獲得4000元獎勵金，各組冠軍更有機會角逐最高10萬元獎金。市府提醒，報名將於5月12日截止，誠摯邀請全台運動社團及熱血好手，共同參與這場速度與力量的頂尖對決

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。