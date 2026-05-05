苗栗市首屆藝陣文化節 15日起熱鬧3天！13團輪番登場

苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場，外埔國小節令鼓及振宗藝術團今天演出暖場，市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰等人邀請民眾感受熱鬧精彩的傳統慶典氛圍。

苗栗市藝陣文化節首次以藝陣文化為主軸擴大舉辦，藝陣團隊包括客家方口獅、八家將、官將首、電音三太子、宋江陣、節令鼓等，客家傳統、經典陣頭及創新演繹，展現台灣民俗藝陣文化的多元樣貌，余文忠、陳仁杰及縣議員孫素娥等人今天啟動15日起3天的活動。

市公所指出，藝陣文化節在苗栗青年創業指揮部前，3天各有不同主題，15日「選手之夜」，下午5點半安排女子國風電音樂團、雷霆戰鼓，及電音三太子演出；16日「社區之夜」，下午4點起在地20組社區表演團體登場；17日「感恩之夜」，晚上7點半邀請歌手賴銘偉，及ARKis、B CRUSH演出。

結合聯合巡庄會香儀式，17日下午1點30分安排神轎車恭迎苗栗天后宮、天雲廟，及城隍廟神尊同行巡庄會香，並在縣府前舉行躦轎底儀式，此外，「藝閣踩街」規畫60名兒童參與，他們裝扮成神明或民間故事人物，乘坐藝閣車於17日晚上6點在南苗三角公園出發遊街，重現傳統迎神賽會熱鬧景象，採網路事先報名制。

藝陣文化節期間在縣府前廣場，辦理在地美食與特色攤位文化市集，市公所希望傳統文化走入生活，促進世代交流與文化傳承，打造兼具觀光、休閒與文化體驗的活動空間，讓民眾欣賞藝陣演出的同時，也能漫遊市集，品嘗在地好味道。

苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供

苗栗市藝陣文化節5月15日起3天，13團輪番上場演出，市公所今天熱鬧啟動。圖／苗栗市公所提供