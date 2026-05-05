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桃園市區公車漏班、脫班嚴重 亞通客運致歉允改善

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
亞通客運因司機員額不足，造成桃園區公車漏班、脫班問題嚴重，民眾抱怨連連（示意圖）。本報資料照片
亞通客運因司機員額不足，造成桃園區公車漏班、脫班問題嚴重，民眾抱怨連連（示意圖）。本報資料照片

亞通客運2023年進軍桃園市區公車，近2年漏班、脫班及誤點等違規計531件，影響民眾通勤通學問題嚴重，議員要求市府檢討；亞通總經理潘偉南坦言近2年司機員招募困難，人力調度不及確實易生違規，將設法改善。交通局則表示，研議適當縮減路線。交通局長張新福則表示，將檢討是否縮減服務路線。

國民黨桃園市議員黃敬平指出，亞通客運違規531件有324件核心違規，包括漏班180件，過站不停88件，脫班48件與誤點8件，都是會直接影響民眾權益的問題。市府雖然有懲處機制，也有裁罰紀錄，但似乎沒有嚇阻效果，無法督促業者改善。

黃敬平要求市府一周內提出具體改善計畫，若下一季業者未明顯改善，就應啟動減班、收回路權、重新招商或更換業者等程序。他說，不能讓市民繼續承受「有路線、沒班車；有站牌、沒服務」的假性大眾運輸。

亞通總經理潘偉南坦言近2年司機員招募困難，願意投入這項工作的人越來越少，在人力無法補足情況下，若遇事故、塞車或司機臨時身體不適，調度不及確實易生違規，為民眾實在不好意思。為解決問題，公司除了持續招募司機員，也會加強人員管理，設法提升服務品質。

交通局新福表示，客運公司業者缺司機是全國普遍現象，問題持續多年難解，亞通雖然違規多達531件，但多為前年發生，主因是司機員流失，去年配合「受訓及就業」計畫招募人才已改善許多。針對業者漏班、拖班等違規，市府會重新檢討路線分配，但若要徹底解決問題，還是要從人力著手，市府仍持續爭取中央政府開放僑外生任職司機。

國民黨 桃園 公車

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