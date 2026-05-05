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中央沒辦法把關苗栗自己來 鍾東錦要求研議獎勵店家公開食材產地

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦今天指示衛生局研議獎勵店家公開食材產地，提供消費者參考，為食安進一步把關。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦今天指示衛生局研議獎勵店家公開食材產地，提供消費者參考，為食安進一步把關。記者范榮達／攝影

政府同意放寬美國馬鈴薯進口規範、美國花生將零關稅叩關，近來引發爭議，苗栗縣長鍾東錦今天宣示「中央沒有辦法把關，苗栗自己來」，要求衛生局研議獎勵店家公開食材產地，提供消費者參考。

美國進口馬鈴薯、花生的食安議題沸沸揚揚，鍾東錦今天指示衛生局，研議專門販售店標示產地清楚，就發給獎牌、獎勵金，縣府通知或是打廣告，來源清楚的店家就會公告，供消費者參考採購，大家都不是呆子，食安既然中央沒有辦法把關，「我們自己把關」！

鍾東錦「感同身受」，自曝先前他喜歡吃牛雜、豬雜，但自從美牛、美豬開放進口後，他在外面不敢吃牛、豬內臟，因為不曉得來源是美國還是台灣，民眾每天都要吃，當別人沒有辦法保護時，就用獎勵的方式，業者標示來源，如果有清楚的生產履歷，當然是更好，一起守護鄉親食安及健康。

衛生局指出，直接供應飲食場所的牛、豬包括肉及肉臟可食部分，2013年、2021年規定必須公告原產地，近年來稽查，業者幾乎全部配合張貼告示。

此外，2022年11月散裝食品標示規定，應標示原產地（國）品項，包括生鮮、冷藏、冷凍、脫水、乾燥、碾碎、研磨、簡單切割之花生、紅豆、綠豆、黑豆、黃豆、蕎麥、薏苡（仁）、藜麥、芝麻（胡麻）、小米、大蒜、香菇、茶葉、紅棗、枸杞子、杭菊、雞、豬、羊、牛。

所有食品販賣業者販售以牛肉、牛可食部位、豬肉或豬可食部位為原料之散裝食品，應以其屠宰地（國）標示其原料之原產地（國）。

衛生局表示，違反食品標示依食品安全衛生管理法，可處罰3萬元至300萬元，如果美國花生免關稅進口，也必須標明美國原產地，至於馬鈴薯目前還沒有納入應標示的品項。

美國 關稅 苗栗

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