影／竹縣產婦「每3人就有1人高齡」 吳旭智籲補助交通費與NIPT檢測

母親節前夕，新竹縣議員吳旭智今於議會質詢指出，新竹縣約每3名孕產婦中，就有1人面臨高齡風險，35歲以上產婦比例明顯增加，面臨更高醫療與身心風險，呼籲竹縣加碼孕產婦交通費及非侵入性胎兒染色體檢測NIPT補助。對此，新竹縣長楊文科回應，縣府將由社會處與衛生局合作，研議更完善的支持方案。

吳旭智表示，新竹縣約每3名孕產婦中，就有1人面臨高齡風險，35歲以上產婦比例近10年明顯增加，40歲以上生育者也較過去大幅成長，顯示晚育趨勢加劇。他認為，若縣府希望打造友善育兒環境，就不能只關注生育率，也應針對高齡產婦提供更完整的醫療與福利支持。

他指出，產前檢查是高齡產婦最重要的支持之一。過去中央補助羊膜穿刺，但因屬侵入性檢查，近年許多孕婦改採非侵入性胎兒染色體檢測NIPT，包括台北、桃園、台中及雲林等縣市都已有相關補助，新竹縣目前卻尚未加碼，建議縣府研議補助措施。

此外，孕產婦交通費及醫療費補助在多個縣市已推動，例如台北、桃園、台南及基隆等地皆有相關方案；新竹縣雖有竹北市公所提供地方補助，但孕產婦需求遍及各鄉鎮市，縣府應從全縣角度規畫。

社會處長陳欣怡回應，縣府會以生育周期觀點檢視婦女福利，並持續辦理孕產婦課程。針對產檢補助及孕產婦支持措施，將依人口結構、財政條件及中央政策綜合評估。

吳旭智進一步指出，孕產婦在懷孕前後也需要心理健康支持，建議衛生局研議心理諮商補助或專案服務，協助孕媽咪面對懷孕、生產與育兒過程中的身心壓力。衛生局長殷東成回應，將與相關單位共同研討。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣在孕婦營養補助、產檢費用及接送服務等支持措施仍有不足，需進一步強化。他指出，產檢方式已由羊膜穿刺轉向非侵入性的NIPT檢測，羊膜穿刺的補助申請下降也反映需求轉變；加上產婦年齡普遍延後至約40歲，高齡產婦增加，縣府將由社會處與衛生局合作，研議更完善的支持方案。

母親節前夕，新竹縣議員吳旭智今天關注孕婦的支持。記者郭政芬／攝影