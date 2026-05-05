新竹龍舟賽5／12截止報名 完賽即可拿4千冠軍角逐10萬

新竹市政府舉辦「端午節龍舟競賽」，完賽即可獲得4000元獎勵金，各組冠軍更有機會角逐最高10萬元獎金。市府提醒，報名將於5月12日截止，誠摯邀請全台運動社團及熱血好手，共同參與這場速度與力量的頂尖對決。

新竹市長高虹安指出，新竹市端午龍舟競賽已逐步成為竹竹苗地區重要的體育觀光活動，每年吸引眾多隊伍及民眾熱情參與。今年除擴大賽事規模、由兩日延長為三日外，也持續優化競賽條件，導入IDBF認證碳纖維槳並更新救生裝備，全面提升競技品質與安全性。

高虹安表示，龍舟競賽不僅是體能與速度的較量，更是團隊合作與城市凝聚力的展現。隨著去年參賽隊伍數突破90隊，今年持續朝「百隊競航」目標邁進，期盼透過完善賽事規劃與制度設計，吸引更多不同背景隊伍參與，讓龍舟競賽成為市民共同參與的重要舞台。

新竹市城市行銷處長林昱志說明，本屆賽事共分為5大組別，包括「社會團體組」、「機關學校組」、「青年暨大專院校組」、「國際友人及社區團體組」及「女子組」，總獎金達140萬元，最高獎金為10萬元。同時市府亦設有完賽獎勵機制，凡順利完賽且無違規之隊伍，每隊可獲4000元獎勵金。誠摯邀請全台各界好手齊聚南寮，在波光粼粼的漁港中熱血競渡，共同寫下榮耀篇章。

城銷處補充，為協助隊伍提前備戰，6月6日至16日開放實舟練習時段，完成報名並繳交保證金後，即可透過線上系統預約練習，以強化團隊默契與比賽節奏。報名網址：（https://reurl.cc/8eNmod）。