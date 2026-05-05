苗栗景點永和山水庫大山豬出沒 目擊脆友驚呼「超可怕的」

苗栗縣景點永和山水庫昨天驚見3隻大山豬疑似搶食餵養遊蕩犬食物，目擊者直呼「超可怕的」，恐會攻擊人，縣政府農業處表示這是永和山水庫通報首例，將盡快移除餵食盆，宣導不要任意餵食，減少引山豬下山的誘因。

永和山水庫在頭份市、三灣鄉的交界處，山光水色吸引遊客，也是民眾散步、運動的好去處，脆友xin._lin分享，昨天下午4點多在水庫頭份市入口處涼亭附近，目擊3隻大型山豬，驚呼超可怕的，因此提醒「會攻擊人」、「會攻擊人」、「會攻擊人」，請大家注意安全。

PO文引發熱議，有脆友認為現在山豬很氾濫，一定要注意自身安全，有些體型大一點連車都敢撞，也有脆友懷疑是餵遊蕩犬的食物，吸引山豬來搶食。

縣府農業處林務自然保育科表示，永和山水庫周邊首次通報山豬出沒侵騷民眾，永和山水庫一直是餵養遊蕩犬的熱區，依xin._lin分享的照片，研判山豬群聞香而來，取得容易而來搶食，農業處將會派員盡快移除現場餵食盆，並加強宣導不要任意餵食遊蕩犬，避免山豬危害安全。