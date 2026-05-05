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苗栗砸1億 拚年底全縣有YouBike

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府規畫今年底前在卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、西湖鄉設置YouBike站點，完成全縣都有YouBike的拼圖。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府規畫今年底前在卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、西湖鄉設置YouBike站點，完成全縣都有YouBike的拼圖。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府今年投入一億元預算，目標年底前在卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、西湖鄉等無YouBike微笑單車的五個鄉鎮市，規畫設置廿五個站點，完成全縣十八鄉鎮市都有YouBike的拼圖。縣長鍾東錦也發文預告，不久的將來，全苗栗都騎得到YouBike。

縣議員陳春暖樂觀其成，她多次在縣議會總質詢「請命」，陳春暖說，十八鄉鎮市僅有五個鎮鄉沒有YouBike站點，第六選區卓蘭、大湖、泰安、獅潭就占了四個，縣府不能因城鄉差距，就讓第六選區成了YouBike的孤兒。

她說，卓蘭鎮壢西坪休閒農業區、大湖酒莊等景點，遊客量都夠多，YouBike方便利用，環保又有促進觀光產業發展，縣府正面回應五鄉鎮市設站點需求，她樂觀其成。

縣府交通工務處指出，全縣目前YouBike二五○○輛，一般自行車與電動輔助車各占半數，去年總騎乘二四七萬九六五六次，其中，南庄鄉、三義鄉國際「雙慢城」十六站全部配置電輔車，南庄去年騎乘數為七○一四次、三義兩萬六○九四次，串聯多元運具觀光旅遊，達到預期效益。

今年將增設廿五個YouBike站點，也將讓站點總數增至二三六站，縣府交通處指出，新設站點的位置及配置，還要進一步討論敲定。

鍾東錦 苗栗 YouBike

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