桃園景福宮周邊拓寬人行道 車阻加粗

桃園市人行道普及率未及六成，去年被審計處點名改善。桃園火車站前的大廟景福宮周邊要道，近月正拓寬實體人行道，人本街區路口的「車阻」也加粗，提升行人安全。民團肯定人本環境成效，並建議增加停車指引與減速設施等。

桃園大廟景福宮周邊是桃園舊城區所在地，店家小吃林立，也是市區往來要道之一。繼市府都發局著手人本街區改造工程後，養工處四月起以大廟為核心，沿中山路分別往民族路、東園街方向，分兩段拓寬改善現有的高壓磚實體人行道，預計九月完工。

養工處指出，兩處人行道工程總經費二五四八萬元，總改善長度五二一公尺，完工後人行道都將從現行一點二公尺寬拓至二點一公尺寬，車道寬度從三點五公尺略減至三點三公尺。人行道高壓磚紅灰色三比七，呼應先前大廟周邊人行道改善配色。

不過，有用路人反映路邊車格因工程被塗銷，憂心大廟周邊停車不便。養工處回應，經重新檢討路型配置，汽車格位將從原本四十七格酌減為四十五格，機車格位從卅五格大幅增加為九一格，搭配鄰近新成立的新民停車場，盡量滿足周邊居民的停車需求。

桃園市人本交通推動協會指出，協會肯定市府在大廟周邊整體人本環境成效，行人已能從容站在人行道而非車道上排隊，大人、小孩能牽手漫步，車流自然減速，周邊店家也有正面反饋，真正重現「大廟風華」的文化底蘊。

但協會也發現，景福宮人行道邊緣尚未符合公車軌跡，若能更精準對齊，將能提升車流順暢度，並確保行人避開危險的內輪差路徑。路口車阻雖有加粗，但還是希望能做出真正下地，且具衝擊測試的剛性防撞桿，才符合人本環境設計，另建議增加周邊停車場方向指引配合警察執法，減少違規停車，並建議增加減速設施等。