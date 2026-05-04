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桃園大廟景福宮周邊人本改造再升級 拓寬實體人行道9月完工

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區成功路也列為重點人行道拓寬路段。圖／桃園市養工處提供
桃園區成功路也列為重點人行道拓寬路段。圖／桃園市養工處提供

桃園人行道普及率未及6成，去年被審計處點名改善。桃園火車站前的大廟景福宮周邊要道，近月正拓寬實體人行道、增加轉角欄杆防護等，目標提升行人安全。民團肯定人本環境成效，並建議增加停車指引與減速設施等。

桃園大廟景福宮周邊是桃園舊城區所在地，店家小吃林立，也是市區往來要道之一。繼市府都發局著手人本街區改造工程後，養工處今年4月起以大廟為核心，沿中山路分別往民族路、東園街方向，分兩段拓寬改善現有高壓磚實體人行道，預計9月完工。

養工處指出，兩處人行道工程工程總經費2548萬元，總改善長度521公尺，完工後人行道都將從現行1.2公尺寬拓寬至2.1公尺寬，車道寬度從3.5公尺略減至3.3公尺，停車帶及設施帶整併為2.1公尺寬，部分因高程差無法施作實體人行道的標線型人行道段落加做轉角欄杆防護。人行道高壓磚紅灰色3比7，呼應先前大廟周邊人行道改善配色。

不過，有用路人反映路邊車格因工程被塗銷，憂心大廟周邊停車不便。養工處回應，經重新檢討路型配置，汽車格位將從原本47格酌減為45格，機車格位從35格大幅增加為91格，搭配鄰近新成立的新民停車場，盡量滿足周邊居民停車需求。

桃園市人本交通推動協會今天指出，協會肯定市府在大廟周邊整體人本環境成效，行人已能從容站在人行道而非車道上排隊，大人、小孩能牽手漫步，車流自然減速，周邊店家也有正面反饋，真正重現「大廟風華」的文化底蘊。

但協會也發現，景福宮人行道邊緣尚未符合公車軌跡，若能更精準對齊，將能提升車流順暢度，並確保行人避開危險的內輪差路徑。路口車阻雖有加粗，但還是希望能做出真正下地，且具衝擊測試的剛性防撞桿，才符合人本環境設計。

另周邊店家觀察，人行道空間雖有優化，但重點仍在用路人習慣，不時會有民眾直接將車停在人行道上，甚至橫停在斑馬線上，影響通行。協會建議增加周邊停車場方向指引配合警察執法，減少違規停車，並建議增加減速設施等。

桃園市養工處指出，除了桃園大廟周邊中山路實體人行道拓寬案，今年在中壢區延平路、桃園區成功路、大溪區埔頂公園周邊都著手人行道改善。其中市府投入4200萬元拆除並拓寬中壢區延平路人行道，從原本2公尺寬增至2公尺，高壓磚鋪面配色參考桃園景福宮周邊，以灰色為主調，紅色為輔色，經過仁海宮處以紅色為主調配置。

桃園區大廟人本街區改造，已讓周邊煥然一新。記者張裕珍／攝影
桃園區大廟人本街區改造，已讓周邊煥然一新。記者張裕珍／攝影

桃園市政府養工處近月在桃園區大廟景福宮旁中山路展開人行道改善，以大廟為中心延伸至民族路、東園街，拓寬實體人行道。記者張裕珍／攝影
桃園市政府養工處近月在桃園區大廟景福宮旁中山路展開人行道改善，以大廟為中心延伸至民族路、東園街，拓寬實體人行道。記者張裕珍／攝影

桃園市政府養工處近月在桃園區大廟景福宮旁中山路展開人行道改善，以大廟為中心延伸至民族路、東園街，拓寬實體人行道至少至2.1公尺寬。圖／桃園市養工處提供
桃園市政府養工處近月在桃園區大廟景福宮旁中山路展開人行道改善，以大廟為中心延伸至民族路、東園街，拓寬實體人行道至少至2.1公尺寬。圖／桃園市養工處提供

桃園市政府養工處近月在桃園區大廟景福宮旁中山路展開人行道改善，以大廟為中心延伸至民族路、東園街，拓寬實體人行道，轉角處將加強行人防護。圖／桃園市養工處提供
桃園市政府養工處近月在桃園區大廟景福宮旁中山路展開人行道改善，以大廟為中心延伸至民族路、東園街，拓寬實體人行道，轉角處將加強行人防護。圖／桃園市養工處提供

桃園市政府養工處近月在桃園區大廟景福宮旁中山路展開人行道改善，以大廟為中心延伸至民族路、東園街，拓寬實體人行道。記者張裕珍／攝影
桃園市政府養工處近月在桃園區大廟景福宮旁中山路展開人行道改善，以大廟為中心延伸至民族路、東園街，拓寬實體人行道。記者張裕珍／攝影

桃園 人行道

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