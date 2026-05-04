搭小黃被趕還索車資 桃園交通局：若屬實可開罰

有民眾在網路發文，在桃園火車站前搭乘排班計程車僅3秒就被趕下車，還被索取新台幣100元車資。桃園市交通局今天表示，若查證屬實，依據公路法最高可裁處業者9萬元罰鍰。

有女性乘客在網路發文指出，當時她在桃園火車站萬壽路出口搭乘排班計程車，上車前詢問司機可否到桃園機場，並得知車資約500元，沒想到車子才開了3秒左右，司機突然改口要她去搭前方的公車，並索取100元車資。

女性乘客告訴司機，當下時間為下午1時30分，但公車要到2時才發車，趕時間的她需搭計程車去機場，但司機僅回覆「我以為公車馬上要開了」，又提出要找其他車幫忙，但到現場也只有排班計程車，女乘客拒絕後要求下車，司機才表示是因為車子快沒電了，過程行駛約1分鐘，且完全沒有往機場方向前進，但司機卻要求支付，甚至表示可以報警。

女乘客後續報警處理，待警方到場後才改搭其他交通工具離去。桃園市警局桃園分局表示，員警獲報到場了解後，全案交由交通局處理後續。桃園市政府交通局說，有關民眾反映計程車司機未按表收費，若民眾提供資料經查處屬實，將依據公路法裁處該業者9000至9萬元罰鍰。