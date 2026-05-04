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45億元打造拚2032完工 桃園蘆竹新行政園區將有12單位進駐

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市蘆竹新行政園區規畫進度備受地方關注，市府表示，預計今年8月將辦理統包工程招標、2032年完工啟用。圖／市府提供
桃園市蘆竹新行政園區規畫進度備受地方關注，市府表示，預計今年8月將辦理統包工程招標、2032年完工啟用。圖／市府提供

桃園市蘆竹新行政園區去年拍板定案由市府自行興建，總經費預估45億元，未來市府共有12個單位將進駐。針對地方持續關注進度，市府表示，預計今年8月將辦理統包工程招標、2032年完工啟用。至於蘆竹區警察交通隊及周邊派出所，會另於區公所對面國有財產署土地興建專用廳舍，不會納入新行政園區。

蘆竹新行政園區基地位於現有蘆竹區公所及南崁公有零售市場，採拆除重建方式辦理，規畫興建地下4層、地上12層建築，總樓地板面積含社宅約5萬平方公尺，設置汽車373席、機車147席停車空間，導入社會住宅、公共托育、長照與日照中心等社福設施，並規畫約120戶社會住宅。

無黨籍市議員劉勝全今質詢表示，蘆竹新行政園區從原先的BOT招商模式改為自建，經費從17億元漲至45億元，園區進駐單位卻未納入警方辦公空間，蘆竹交通隊警員擠在不到20坪空間，平均每人不到一坪，南崁派出所也還在外承租廳舍，希望市府一併規畫改建，提供警察與市民更好的服務。

市長張善政回應，因警察機關屬性特殊，未納入新行政園區內，未來將於區公所對面國有財產署土地辦理都市計畫變更及用地取得，興建警察專用廳舍，作為分局、派出所及交通隊使用；相關都市計畫程序目前已持續推動中。

民政局表示，未來新行政園區進駐單位包括蘆竹區公所、地方稅務局蘆竹分局、市民活動中心、婦幼發展局公托中心、經發局市場及商場、衛生局長照分站、環境管理處蘆竹中隊，以及社會局家庭服務中心、身心障礙者服務中心、老人福利服務中心及身心障礙者社區式日間照顧服務據點。

民政局指出，本案已完成專案管理決標，預計今年8月統包工程招標、12月決標，2028年開工，2032年完工啟用。施工期間區公所將以租賃方式設置臨時辦公廳舍，預計今年5月公告、6月完成決標；若無人投標，將於新南路停車場設置組合屋作為備案。

警察 社會住宅 桃園

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