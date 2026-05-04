桃園媽媽桃上市 農業局規劃粉紅市集力挺在地農產

每年5月為桃園復興區媽媽桃盛產季節，桃園市農業局規劃於母親節週末的9日、10日推出「媽媽樂桃桃-粉紅市集」，結合展售、互動與舞台活動，邀請民眾以行動力挺拉拉山當季的媽媽桃。

桃園市政府農業局長陳冠義今天接受媒體聯訪表示，2026年媽媽桃即將正式上市，媽媽桃是桃園市代表性季節農產之一，也是母親節的甜蜜滋味，桃園市種植面積約43.5公頃，產量近300公噸，每年5月進入最佳賞味期，果肉細緻多汁、風味香甜，往年都深受民眾喜愛。

陳冠義指出，農業局4月起在「桃園好農」導購網推出媽媽桃預購活動，提供免運優惠，網路預購啟動僅短短2週，近千盒限量名額全數完售，9日、10日的母親節週末，每天上午10時30分起，特別在台茂購物中心打造「媽媽樂桃桃-粉紅市集」展售，歡迎民眾現場選購。

陳冠義說，「媽媽樂桃桃-粉紅市集」活動期間規劃「粉紅打卡區 × 蜜桃紅茶兌換活動」，完成指定社群任務就可兌換每日限量200杯的限定飲品，現場並設置粉紅主題拍照場景，9日更安排「我們這一家-花媽」偶裝見面會及音樂表演，歡迎民眾用行動支持在地農產。更多活動資訊可至「桃園好農」網頁或「媽媽桃Mama Peach」臉書粉絲專頁查詢。