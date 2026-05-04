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龍科三期將提國科會審議 張善政：過去2年鴨子划水

中央社／ 桃園4日電

竹科龍潭園區擴建計畫（龍科三期）提報國科會審議，桃園市長張善政今天表示「媒體寫的基本上是正確」，過去2年市府鴨子划水與竹科管理局及業者協調，後續積極配合態度不會改變。

竹科管理局預計5月將龍潭園區擴建計畫（龍科三期）投資計畫提報國科會審議，市場傳出台積電將建置埃米世代廠房。台積電表示，不排除任何可能性，並持續積極與主管機關合作評估適合半導體建廠用地。台積電並未說明是否建埃米世代廠房。

張善政出席市議會第3屆第7次定期會總質詢後接受媒體聯訪表示，其實市府鴨子划水，一直非常積極跟新竹科學園區管理局及業者協調，大家都知道現在趨勢，所以業者建廠壓力非常大，時間也壓得非常緊，市府過去2年與竹科管理局積極配合，尤其在周邊配套還有跟在地居民溝通都有配合。

張善政說，今天媒體寫的基本上是正確的，但實際時程還是看國科會與行政院最後核定，市府尊重權責單位；但是就跟過去2年一樣，市府積極配合態度不會改變，接下來業者時程非常緊，所以市府的配合度也非常重要，市府會積極努力。

對於媒體詢問，坊間關心台積電會不會進駐，張善政指出，業者是哪一家，大家都猜得到，既然竹科管理局沒有宣布，市府也不便代為宣布，「我想這個業者就是在現在國際上非常夯、進場時程壓力非常大的這一家」，市府會積極配合。

對於有人擔心園區水電是否會不足，張善政說，當初竹科管理局在核定時，電的部分已有配套，水的部分因有環評因素，所以業者希望儘量百分之百用再生水，目前再生水廠建設正在內政部審查，先前不知道業者是否進駐，所以給的容量較小，既已正式對外宣布，擴建再生水能量部分，希望內政部能儘快核定，核定後供應100%再生水應該沒問題。

桃園 台積電 竹科 張善政

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