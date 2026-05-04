歐陽霆聚焦交通優化 關心楊文科任主委 整合各方「相當辛苦」

新竹縣議員歐陽霆今天總質詢以「新竹縣共好」為出發點，對於交通處推動的「光明六路安全改善計畫」，建議比照中華路模式，打除分隔島施作附加左轉車道以維持直行車流順暢。歐陽霆更向楊文科喊話、關心其健康狀況，指出在違背自身心意的情況下處理事務，往往更為勞心勞力，尤其過去曾承受外界質疑與汙名，如今又須整合各方，勢必付出更多心力，直言「相當辛苦」。

歐陽霆指出，光明六路為新竹縣門面，建議比照中華路作法，打除分隔島增設左轉附加車道，以維持直行車流順暢，並將縣政六路路肩納入整體規畫，改善停車不足問題；待工程完善後，逐步檢討取消禁行機車與強制待轉，促進車流安全分流與平權。

他另提到，大型重機數量增加，僅能停放汽車格不利空間運用，建議研議開放停放機車格或設置專用車位；面對未來將導入的駕艙機車，也應提前建立彈性停車管理機制，以因應交通發展趨勢。

交通處長姜禮仙回應，光明六路因分隔島內既有管線與大型樹木影響，難以新設附加左轉道，將研議改以最內側車道作為左轉專用道，並採偏心設計導引車流，降低車輛交織與側撞風險。另針對大型重機停放與管理，將待中央修法後，參考桃園、新北作法研議；縣政六路擬減少汽車格改設機車位，光明六路全段機車停車將採收費制。

最後，歐陽霆向楊文科喊話，關心健康。他表示，楊文科做違背自己心意、自己願望的事情，會特別的勞心勞力，特別是因時空背景有不同，無法說出口，他可幫忙講出來，他看副縣長的狀況，「大概全縣只有你體會過被追殺的感覺，被貼上汙名的標籤，現在又讓你牽起對方的手，想必是非常要花非常多的心力，真的是辛苦了」，關心縣長選務要顧、縣政也要顧，身體要顧。

新竹縣長楊文科會後受訪表示，縣府運作穩定、各項施政如期推動，請民眾放心；接任黨職是回應地方與中央期待，並在議長支持下負責整合。他強調將嚴格區分政務與黨務，利用公餘處理黨務，必要時依規請假，確保行政中立。新竹縣是民主且族群融合的典範，無論藍綠白各政黨，共同目標都是提升鄉親的生活品質。