快訊

台股大漲1778.51點 改寫史上最大單日漲點紀錄

奧客飆罵店員丟菜單 霸氣店長護員工嗆客人「你給我回來道歉」

150人郵輪爆漢他病毒！外媒曝遊客「受困如地獄」專家：最糟發病地點

聽新聞
0:00 / 0:00

歐陽霆聚焦交通優化 關心楊文科任主委 整合各方「相當辛苦」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣議員歐陽霆今天總質詢以「新竹縣共好」為出發點。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員歐陽霆今天總質詢以「新竹縣共好」為出發點。記者郭政芬／攝影

新竹縣議員歐陽霆今天總質詢以「新竹縣共好」為出發點，對於交通處推動的「光明六路安全改善計畫」，建議比照中華路模式，打除分隔島施作附加左轉車道以維持直行車流順暢。歐陽霆更向楊文科喊話、關心其健康狀況，指出在違背自身心意的情況下處理事務，往往更為勞心勞力，尤其過去曾承受外界質疑與汙名，如今又須整合各方，勢必付出更多心力，直言「相當辛苦」。

歐陽霆指出，光明六路為新竹縣門面，建議比照中華路作法，打除分隔島增設左轉附加車道，以維持直行車流順暢，並將縣政六路路肩納入整體規畫，改善停車不足問題；待工程完善後，逐步檢討取消禁行機車與強制待轉，促進車流安全分流與平權。

他另提到，大型重機數量增加，僅能停放汽車格不利空間運用，建議研議開放停放機車格或設置專用車位；面對未來將導入的駕艙機車，也應提前建立彈性停車管理機制，以因應交通發展趨勢。

交通處長姜禮仙回應，光明六路因分隔島內既有管線與大型樹木影響，難以新設附加左轉道，將研議改以最內側車道作為左轉專用道，並採偏心設計導引車流，降低車輛交織與側撞風險。另針對大型重機停放與管理，將待中央修法後，參考桃園、新北作法研議；縣政六路擬減少汽車格改設機車位，光明六路全段機車停車將採收費制。

最後，歐陽霆向楊文科喊話，關心健康。他表示，楊文科做違背自己心意、自己願望的事情，會特別的勞心勞力，特別是因時空背景有不同，無法說出口，他可幫忙講出來，他看副縣長的狀況，「大概全縣只有你體會過被追殺的感覺，被貼上汙名的標籤，現在又讓你牽起對方的手，想必是非常要花非常多的心力，真的是辛苦了」，關心縣長選務要顧、縣政也要顧，身體要顧。

新竹縣長楊文科會後受訪表示，縣府運作穩定、各項施政如期推動，請民眾放心；接任黨職是回應地方與中央期待，並在議長支持下負責整合。他強調將嚴格區分政務與黨務，利用公餘處理黨務，必要時依規請假，確保行政中立。新竹縣是民主且族群融合的典範，無論藍綠白各政黨，共同目標都是提升鄉親的生活品質。

新竹縣議員歐陽霆今天向新竹縣長楊文科喊話、關心其健康狀況，指出如今又須整合各方，勢必付出更多心力，直言「相當辛苦」。記者郭政芬／攝影
新竹縣議員歐陽霆今天向新竹縣長楊文科喊話、關心其健康狀況，指出如今又須整合各方，勢必付出更多心力，直言「相當辛苦」。記者郭政芬／攝影

新竹 新竹縣 車道 楊文科

延伸閱讀

板樹人注意！浮洲橋拆除機車分隔島 5月6日至22日夜間交管改道

行政院同意興建宜蘭鐵路高架、配合款沒下文 空歡喜「全案回原點」

高捷黃線施工中 地方喊加快沿線人行道同步改善

紓解大客車駕駛荒 桃園「桃小巴」年底拚120條路線

相關新聞

苗栗縣府預算1億元 今年底完成18鄉鎮市YouBike設站

苗栗縣府今年預算1億元，目標年底前在包括卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、西湖鄉無YouBike微笑單車5鄉鎮市，規畫設置25個站點，完成全縣18鄉鎮市都有YouBike的拼圖。

花期延後綻放！竹北「陌上花開」向日葵採摘 順延至5月17日

新竹縣竹北市公所首度移師鳳岡舉辦的「2026陌上花開」，將這片濱海田野化身為市民專屬的療癒場域，原訂定5月3日辦理的「帶太陽回家」向日葵採摘活動，將順延至5月17日下午3點半到6點舉辦，竹北市公所邀請

持續宣導 桃垃圾費隨袋徵收暫不擴大

桃園市機關、學校及市場今年起實施垃圾費隨袋徵收，迄今垃圾減量達四千公噸，民代關切後續推行時機、呼籲做好配套。環保局回應，今年不會擴大隨袋徵收實施範圍，將持續加強溝通宣導，民進黨市長參選人黃世杰認為，達

桃園E化借場地 民眾怨租不到

桃園市政府近年推動市民活動中心Ｅ化租借系統，民代反映有特定團體長期借走部分時段，與民眾上網查看系統時段為空檔有落差，且系統採整點進出，已造成長輩出入慌亂。民政局回應，將分析使用率與時段調整資源配置，並

桃園天后宮文化祭今登場 促成桃竹苗三神聯合海陸遶境盛會

桃園市新屋天后宮媽祖文化祭今日登場，副市長蘇俊賓參加祭典表示，今年為全台罕見桃竹苗三神聯合海陸遶境盛會，匯聚新屋天后宮媽祖、新竹紅毛港池和宮池府千歲，及苗栗白沙屯拱天宮天上聖母合境，展現跨區域宗教文化

全台唯一石滬媽祖 桃副市長蘇俊賓挑福擔傳百年望海祭

桃園市新屋區蚵間石滬媽祖為全台唯一結合石滬文化的媽祖信仰，副市長蘇俊賓今天至新屋區出席「2026石滬媽祖文化節」，並與關心海洋文化與生態的民眾，循傳統一同挑福擔前往海邊傳承百年的望海祭典，分送福食共享

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。