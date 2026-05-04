快訊

台股大漲1778.51點 改寫史上最大單日漲點紀錄

奧客飆罵店員丟菜單 霸氣店長護員工嗆客人「你給我回來道歉」

150人郵輪爆漢他病毒！外媒曝遊客「受困如地獄」專家：最糟發病地點

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗縣府預算1億元 今年底完成18鄉鎮市YouBike設站

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣府規畫今年底前在卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、西湖鄉，設置YouBike站點，完成全縣18鄉鎮市都有YouBike的拼圖。記者范榮達／攝影
苗栗縣府規畫今年底前在卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、西湖鄉，設置YouBike站點，完成全縣18鄉鎮市都有YouBike的拼圖。記者范榮達／攝影

苗栗縣府今年預算1億元，目標年底前在包括卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、西湖鄉無YouBike微笑單車5鄉鎮市，規畫設置25個站點，完成全縣18鄉鎮市都有YouBike的拼圖。

縣議員陳春暖樂觀其成，她多次在縣議會總質詢「請命」，陳春暖說，18鄉鎮市僅有5個鎮鄉沒有YouBike站點，第六選區卓蘭、大湖、泰安、獅潭就占了4個，縣府不能因城鄉差距，就讓第六選區成了YouBike的孤兒。

她說，卓蘭鎮壢西坪休閒農業區、大湖酒莊等景點，遊客量都夠多，YouBike方便利用，環保又有促進觀光產業發展的功用，縣府正面回應5鄉鎮市設站點的需求，她樂觀其成。

縣長鍾東錦最近在臉書宣布卓蘭、大湖、泰安、獅潭、西湖，YouBike將全面進駐，今年將增設25個站點，由目前的211個站點，增加至236個站點，不久的將來，全苗栗都騎的到YouBike。

縣府交通工務處指出，縣府預算1億元，規畫年底前新設25個站點，其中，包括目前沒有YouBike站卓蘭等5鎮鄉，至於站點及配置，還要進一步討論敲定。

交工處統計，全縣目前YouBike2500輛，一般自行車1250輛、電動輔助車1250輛，去年總騎乘247萬9656次，其中，南庄鄉、三義鄉國際「雙慢城」16站全部配置電輔車，南庄去年騎乘數為7014次，三義2萬6094，串聯多元運具觀光旅遊，達到預期效益。

YouBike 苗栗

延伸閱讀

花3年砸1.9億！南投「生生有平板」達標 全縣師生1人1機

跟著「屏東SOLO」去旅行 解鎖33鄉鎮市隱藏版魅力

戰苗市 泛藍瀕分裂 綠徵召林月琴

少子化衝擊招生 彰化公幼、非營利幼兒園仍現1657缺額

相關新聞

苗栗縣府預算1億元 今年底完成18鄉鎮市YouBike設站

苗栗縣府今年預算1億元，目標年底前在包括卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、西湖鄉無YouBike微笑單車5鄉鎮市，規畫設置25個站點，完成全縣18鄉鎮市都有YouBike的拼圖。

花期延後綻放！竹北「陌上花開」向日葵採摘 順延至5月17日

新竹縣竹北市公所首度移師鳳岡舉辦的「2026陌上花開」，將這片濱海田野化身為市民專屬的療癒場域，原訂定5月3日辦理的「帶太陽回家」向日葵採摘活動，將順延至5月17日下午3點半到6點舉辦，竹北市公所邀請

持續宣導 桃垃圾費隨袋徵收暫不擴大

桃園市機關、學校及市場今年起實施垃圾費隨袋徵收，迄今垃圾減量達四千公噸，民代關切後續推行時機、呼籲做好配套。環保局回應，今年不會擴大隨袋徵收實施範圍，將持續加強溝通宣導，民進黨市長參選人黃世杰認為，達

桃園E化借場地 民眾怨租不到

桃園市政府近年推動市民活動中心Ｅ化租借系統，民代反映有特定團體長期借走部分時段，與民眾上網查看系統時段為空檔有落差，且系統採整點進出，已造成長輩出入慌亂。民政局回應，將分析使用率與時段調整資源配置，並

桃園天后宮文化祭今登場 促成桃竹苗三神聯合海陸遶境盛會

桃園市新屋天后宮媽祖文化祭今日登場，副市長蘇俊賓參加祭典表示，今年為全台罕見桃竹苗三神聯合海陸遶境盛會，匯聚新屋天后宮媽祖、新竹紅毛港池和宮池府千歲，及苗栗白沙屯拱天宮天上聖母合境，展現跨區域宗教文化

全台唯一石滬媽祖 桃副市長蘇俊賓挑福擔傳百年望海祭

桃園市新屋區蚵間石滬媽祖為全台唯一結合石滬文化的媽祖信仰，副市長蘇俊賓今天至新屋區出席「2026石滬媽祖文化節」，並與關心海洋文化與生態的民眾，循傳統一同挑福擔前往海邊傳承百年的望海祭典，分送福食共享

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。