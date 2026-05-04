苗栗縣府預算1億元 今年底完成18鄉鎮市YouBike設站

苗栗縣府今年預算1億元，目標年底前在包括卓蘭鎮、大湖鄉、泰安鄉、獅潭鄉、西湖鄉無YouBike微笑單車5鄉鎮市，規畫設置25個站點，完成全縣18鄉鎮市都有YouBike的拼圖。

縣議員陳春暖樂觀其成，她多次在縣議會總質詢「請命」，陳春暖說，18鄉鎮市僅有5個鎮鄉沒有YouBike站點，第六選區卓蘭、大湖、泰安、獅潭就占了4個，縣府不能因城鄉差距，就讓第六選區成了YouBike的孤兒。

她說，卓蘭鎮壢西坪休閒農業區、大湖酒莊等景點，遊客量都夠多，YouBike方便利用，環保又有促進觀光產業發展的功用，縣府正面回應5鄉鎮市設站點的需求，她樂觀其成。

縣長鍾東錦最近在臉書宣布卓蘭、大湖、泰安、獅潭、西湖，YouBike將全面進駐，今年將增設25個站點，由目前的211個站點，增加至236個站點，不久的將來，全苗栗都騎的到YouBike。

縣府交通工務處指出，縣府預算1億元，規畫年底前新設25個站點，其中，包括目前沒有YouBike站卓蘭等5鎮鄉，至於站點及配置，還要進一步討論敲定。

交工處統計，全縣目前YouBike2500輛，一般自行車1250輛、電動輔助車1250輛，去年總騎乘247萬9656次，其中，南庄鄉、三義鄉國際「雙慢城」16站全部配置電輔車，南庄去年騎乘數為7014次，三義2萬6094，串聯多元運具觀光旅遊，達到預期效益。