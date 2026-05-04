快訊

賴總統ATA模式訪史瓦帝尼 兩道伏筆掀起蝴蝶效應？

彰化BMW狂飆奪2命新婚夫妻天人永隔 肇事男父親道歉坦承兒曾吸安

MLB／李灝宇關鍵安打攻下打點 帶動4分攻勢成為老虎贏球功臣

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市風火輪公園公廁預計10月完工 優化鹽港溪自行車道

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市養護工程處指出，將以「高便利性與高友善性」為核心設計理念，規畫設置男廁、女廁及親子廁所，並透過明確動線配置與清楚標示系統，提升使用辨識度與通行效率。圖／新竹市政府提供
新竹市養護工程處指出，將以「高便利性與高友善性」為核心設計理念，規畫設置男廁、女廁及親子廁所，並透過明確動線配置與清楚標示系統，提升使用辨識度與通行效率。圖／新竹市政府提供

新竹市鹽港溪自行車道啟用後成為親子熱門去處，但市議員廖子齊接獲家長陳情指出，孩童臨時如廁無處可去，甚至被迫在路邊解決。新竹市政府宣布，已於鹽港溪自行車道重要節點風火輪公園新設公廁，預計10月底完工，完善整體遊憩服務機能。

新竹市政府表示，風火輪公園新設公廁工程已順利完成決標，工程總經費約397萬元，預計近日開工、最快於今年10月底完工。完工後將有效提升公園如廁便利性，完善整體遊憩服務機能，提供市民及遊客更友善、舒適的使用空間。

市長高虹安表示，風火輪公園位於鹽港溪自行車道重要節點，串聯長達17公里海岸線與香山客庄聚落，隨著使用人次成長，民眾對公共設施品質的期待也同步提升，市府團隊積極回應地方需求，規畫於國道3號高架橋下空間設置公廁，補足關鍵服務節點，讓親子、長者及遊客在遊憩過程中更加便利與安心。

新竹市養護工程處指出，將以「高便利性與高友善性」為核心設計理念，規畫設置男廁、女廁及親子廁所，並透過明確動線配置與清楚標示系統，提升使用辨識度與通行效率。同時導入24小時感應式照明與優化通風設計，兼顧夜間安全與環境衛生，打造全年齡皆適用的公共設施空間。

市府表示，未來將持續盤點各大公園與休憩節點設施，以市民需求為優先導向，系統性強化基礎服務機能，逐步打造更便利、更宜居的城市環境，全面提升市民生活品質與城市競爭力。

新竹市政府宣布，已於鹽港溪自行車道重要節點風火輪公園新設公廁，預計10月底完工，完善整體遊憩服務機能。圖／新竹市政府提供
新竹市政府宣布，已於鹽港溪自行車道重要節點風火輪公園新設公廁，預計10月底完工，完善整體遊憩服務機能。圖／新竹市政府提供

親子 新竹 公廁

延伸閱讀

2.5萬學童喝到鮮奶 竹市已發4.8萬張壯壯卡 首周配額今截止

桃園推市民活動中心E化租借 民怨「看得到租不到」民政局允改善

桃園公車服務再提升 乘車集點通勤更優惠

高雄通勤要道本館路壅塞 市府徵地拓寬設人行道

相關新聞

花期延後綻放！竹北「陌上花開」向日葵採摘 順延至5月17日

新竹縣竹北市公所首度移師鳳岡舉辦的「2026陌上花開」，將這片濱海田野化身為市民專屬的療癒場域，原訂定5月3日辦理的「帶太陽回家」向日葵採摘活動，將順延至5月17日下午3點半到6點舉辦，竹北市公所邀請

持續宣導 桃垃圾費隨袋徵收暫不擴大

桃園市機關、學校及市場今年起實施垃圾費隨袋徵收，迄今垃圾減量達四千公噸，民代關切後續推行時機、呼籲做好配套。環保局回應，今年不會擴大隨袋徵收實施範圍，將持續加強溝通宣導，民進黨市長參選人黃世杰認為，達

桃園E化借場地 民眾怨租不到

桃園市政府近年推動市民活動中心Ｅ化租借系統，民代反映有特定團體長期借走部分時段，與民眾上網查看系統時段為空檔有落差，且系統採整點進出，已造成長輩出入慌亂。民政局回應，將分析使用率與時段調整資源配置，並

桃園天后宮文化祭今登場 促成桃竹苗三神聯合海陸遶境盛會

桃園市新屋天后宮媽祖文化祭今日登場，副市長蘇俊賓參加祭典表示，今年為全台罕見桃竹苗三神聯合海陸遶境盛會，匯聚新屋天后宮媽祖、新竹紅毛港池和宮池府千歲，及苗栗白沙屯拱天宮天上聖母合境，展現跨區域宗教文化

全台唯一石滬媽祖 桃副市長蘇俊賓挑福擔傳百年望海祭

桃園市新屋區蚵間石滬媽祖為全台唯一結合石滬文化的媽祖信仰，副市長蘇俊賓今天至新屋區出席「2026石滬媽祖文化節」，並與關心海洋文化與生態的民眾，循傳統一同挑福擔前往海邊傳承百年的望海祭典，分送福食共享

打造永續水之都！桃園北區再生水中心今盛大啟用

為強化水資源韌性，落實永續發展目標，市長張善政今(2)日主持「桃園北區再生水中心啟用典禮」。張市長表示桃園市府積極推動水資源回收中心轉型，以「穩定污水處理為核心、資源循環為加值」為核心，將傳統設施重塑為產業與綠能的關鍵基建。污水不再是城市的負擔，而是撐起科技產線的隱形動能。目前行政院核定桃園北區、龜山文青、中壢三座再生水中心，全期供水總量可達每日21.06萬噸，以桃園每日工業用水33萬噸計算，「再生水可支應近三分之二需求，顯著提升供水韌性」。 桃園北區再生水中心第一期工程自111年6月動工以來，歷時四年多的建設，總經費約新台幣47.28億元（國土署補助40.95億元、地方配合款為6.33億元）的重大建設，啟用後每日可供應4萬噸再生水，感謝產業界夥伴的支持與合作，包括亞東石化、南亞塑膠錦興廠以及中油桃園煉油廠等企業，一起為台灣產業永續發展建立良好的示範。未來隨著桃園北區再生水中心第二期與第三期工程陸續完成，整體供水量將提升到每日11萬噸，不僅將成為北台

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。