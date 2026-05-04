竹市風火輪公園公廁預計10月完工 優化鹽港溪自行車道

新竹市鹽港溪自行車道啟用後成為親子熱門去處，但市議員廖子齊接獲家長陳情指出，孩童臨時如廁無處可去，甚至被迫在路邊解決。新竹市政府宣布，已於鹽港溪自行車道重要節點風火輪公園新設公廁，預計10月底完工，完善整體遊憩服務機能。

新竹市政府表示，風火輪公園新設公廁工程已順利完成決標，工程總經費約397萬元，預計近日開工、最快於今年10月底完工。完工後將有效提升公園如廁便利性，完善整體遊憩服務機能，提供市民及遊客更友善、舒適的使用空間。

市長高虹安表示，風火輪公園位於鹽港溪自行車道重要節點，串聯長達17公里海岸線與香山客庄聚落，隨著使用人次成長，民眾對公共設施品質的期待也同步提升，市府團隊積極回應地方需求，規畫於國道3號高架橋下空間設置公廁，補足關鍵服務節點，讓親子、長者及遊客在遊憩過程中更加便利與安心。

新竹市養護工程處指出，將以「高便利性與高友善性」為核心設計理念，規畫設置男廁、女廁及親子廁所，並透過明確動線配置與清楚標示系統，提升使用辨識度與通行效率。同時導入24小時感應式照明與優化通風設計，兼顧夜間安全與環境衛生，打造全年齡皆適用的公共設施空間。

市府表示，未來將持續盤點各大公園與休憩節點設施，以市民需求為優先導向，系統性強化基礎服務機能，逐步打造更便利、更宜居的城市環境，全面提升市民生活品質與城市競爭力。