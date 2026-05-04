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桃園E化借場地 民眾怨租不到

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府推動市民活動中心「E化租借系統」，但常有民眾反映「早被特定團體長期借走」，要求市府確保一般市民與弱勢團體擁有公平的場地借用權。圖／桃園市民政局提供
桃園市政府推動市民活動中心「E化租借系統」，但常有民眾反映「早被特定團體長期借走」，要求市府確保一般市民與弱勢團體擁有公平的場地借用權。圖／桃園市民政局提供

桃園市政府近年推動市民活動中心Ｅ化租借系統，民代反映有特定團體長期借走部分時段，與民眾上網查看系統時段為空檔有落差，且系統採整點進出，已造成長輩出入慌亂。民政局回應，將分析使用率與時段調整資源配置，並提供前後各半小時使用彈性。

議員謝美英說，市府推動的Ｅ化租借，宣稱可在網路上查看檔期與借場地，但許多民眾陳情實際情況與系統落差大，網路上看到的空檔，打電話過去就被告知早被某些特定團體長期借走「看得到租不到」，顯示制度仍有漏洞，市府應正視一般市民與弱勢團體借用場地的公平性。

議員張碩芳則反映，市民活動中心使用率極高，但因智慧租借系統採「整點進、整點出」設計，長輩出入時容易卡在門口造成慌亂，建議可調整為前後各十五分鐘、共卅分鐘的緩衝時段，以便長者進出更從容。

民政局回應，今年第一季全市三百五十處場館共提供四百九十八個活動空間，總使用七四七五次、服務人次約廿八萬人；今年一月已啟用「場租系統二點○」，民眾預約時可快速掌握鄰近場地租借狀況、縮短申請時間，並支援線上支付、免赴公所繳費，整體使用更便利。

民政局表示，未來將朝三大方向持續優化，包括透過網站、社群及里鄰系統推廣，並於現場設置QR Code引導使用；在系統面，持續蒐集使用者意見，精進操作流程與介面；此外也會運用使用率與時段分析，調整資源配置。

議員

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