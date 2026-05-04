持續宣導 桃垃圾費隨袋徵收暫不擴大

桃園市機關、學校及市場今年起實施垃圾費隨袋徵收，迄今垃圾減量達四千公噸，民代關切後續推行時機、呼籲做好配套。環保局回應，今年不會擴大隨袋徵收實施範圍，將持續加強溝通宣導，民進黨市長參選人黃世杰認為，達成社會共識前，不應強推隨袋徵收。

桃園市家戶垃圾費隨水費徵收，與實際垃圾產生量未直接連動，全市每人每日垃圾產生量明顯高於雙北。市府今年元旦起率先於機關、學校及市場導入隨袋徵收，環保局統計，試辦單位每日垃圾產生量從一三一公噸降至九十六公噸，減量幅度超過二成五，資收與廚餘回收量都增加約一成五。

多名民代肯定政策方向，但期盼做好配套，降低民怨。議員謝美英認同「隨袋徵收是垃圾減量的特效藥」，但確實少部分反對者擔心買垃圾袋要多付錢，忽略原本隨水徵收的費用會被扣除，市府應加強宣導，也可規畫「環保兩用袋」，讓賣場購物袋兼具垃圾袋功能，避免民眾覺得被剝兩層皮。

副市長蘇俊賓說，隨袋徵收雖引起民怨，但能確實降低人均垃圾量，若現在把問題堆在後面，未來桃園人會非常有壓力，並舉台北市為例，原本隨水費徵收時家戶平均負擔約九百至一千元，改為隨袋徵收後降至四百五十到五百元，對一般四口之家其實是減輕負擔。

環保局指出，試辦成果顯示，隨袋徵收能有效降低資源回收物及廚餘混入一般垃圾的情形，不僅提升回收率，也降低垃圾量。今年將以鞏固現有試辦成果為主，不會擴大隨袋徵收實施範圍，重點放在持續強化與民眾的溝通及宣導，降低因誤解產生的反彈，待社會共識更加穩固後再逐步推動。

不過，黃世杰對此表示，市府承諾「今年」不會擴大實施範圍，較像是為了選舉止血的權宜之計。試辦階段已造成民怨四起，應該全面檢討，政策推行是否確實有不當之處，市府在尚未提出令市民朋友安心的配套措施，與人民實質溝通並真正達成社會共識前，不應強制推動垃圾費隨袋徵收。