桃園天后宮文化祭今登場 促成桃竹苗三神聯合海陸遶境盛會

桃園市新屋天后宮媽祖文化祭今日登場，副市長蘇俊賓參加祭典表示，今年為全台罕見桃竹苗三神聯合海陸遶境盛會，匯聚新屋天后宮媽祖、新竹紅毛港池和宮池府千歲，及苗栗白沙屯拱天宮天上聖母合境，展現跨區域宗教文化交流的珍貴信仰傳統。

蘇俊賓指出，天上聖母長期守護信眾平安，新屋天后宮以海陸巡境的形式，不僅是宗教儀式的創新呈現，更象徵桃竹苗地區攜手守護海洋、守護環境的共同信念，透過不同地區10多間重要宮廟與文武陣頭齊聚一堂，場面盛大熱絡，讓傳統信仰在交流中持續深化，也讓民眾看見台灣宗教文化的多元與生命力。

新屋天后宮董事長羅鴻霖表示，新屋天后宮長期舉辦海陸遶境，參與的宮廟及信眾也越來越多，感謝各友宮、慶典委員會工作人員協助，持續推廣媽祖慈愛的信仰文化

民政局說明，今年遶境活動陸上有80輛車隊參與，海上遶境由23艘漁船組成，最終在永安漁港會合舉行淨港科儀。今年除延續邀請新竹紅毛港池和宮池府王爺參與外，白沙屯拱天宮媽祖更是首度加入，形成「新屋媽、池府王爺、白沙屯媽」三神聯合巡安祈福。

此外包含笨港太子宮、永安保生宮、新屋池鳳宮、大坡三和宮、深圳太子壇、深圳玄天宮、新屋福興宮、蚵殼港昭靈宮、普元佛道院、新豐慈濟宮、楊梅聖靈宮、新竹坡頭漁港慈聖宮等眾神加持，也是桃竹苗宗教文化交流的重要里程碑。

今日包括立法委員洪毓祥、市議員陳睿生、市府民政局長劉思遠、農業局長陳冠義、新屋區長鄭詩鈿、慶典主任委員黃世杰、新屋天后宮董事長羅鴻霖、桃園市中壢區漁會理事長楊鎮瑋都出席活動。

多家宮廟參加新屋天后宮媽祖文化祭。圖／桃園市政府新聞處提供