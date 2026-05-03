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全台唯一石滬媽祖 桃副市長蘇俊賓挑福擔傳百年望海祭
桃園市新屋區蚵間石滬媽祖為全台唯一結合石滬文化的媽祖信仰，副市長蘇俊賓今天至新屋區出席「2026石滬媽祖文化節」，並與關心海洋文化與生態的民眾，循傳統一同挑福擔前往海邊傳承百年的望海祭典，分送福食共享平安。
蘇俊賓表示，新屋蚵間石滬媽祖不僅守護海上安全，更象徵海洋生態永續的重要精神。媽祖長久以來被視為海上守護神，而新屋石滬媽祖更進一步代表著「海洋生態守護者」的角色，別具地方特色與時代意義。
尤其祖先以智慧建造與維護在地石滬，特別保留孔洞設計，讓漁民捕大魚，小魚可游出的工法，海洋資源得以循環生生不息。蘇俊賓也感謝桃園石滬協會多年來與市府文化局密切合作，致力於石滬維護與文化傳承，讓這項兼具生態工法的傳統技藝持續保存流傳。
文化局表示，今年的活動以新屋蚵間里特有的「望海祭典」為核心，結合媽祖信仰、石滬文化及海洋生態，規畫藝閣踩街、海祭祈福與生態導覽等多元內容，展現桃園海岸人文與自然特色，提升民眾對地方文化的認識與參與。
今日包括文化局專門委員董俊仁、新屋區長鄭詩鈿、桃園石滬協會理事長許閎喆、石滬技藝保存者許永川都出席活動。
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