快訊

出門記得帶傘！1縣市大雨特報 恐一路下到晚上

被綠營徵召出戰苗栗市長 林月琴：越不好選越需要有人承擔

鄭麗文當選黨主席後…首度與柯文哲同台 2人默契不受訪「台上互動曝」

聽新聞
0:00 / 0:00

紓解大客車駕駛荒 桃園「桃小巴」年底拚120條路線

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園推9人座「桃小巴」取代中型以上巴士運行低運量的公車路線，交通局表示，目前全市已布建48條「桃小巴」路線，年底前可望突破120條。圖／市府提供
桃園推9人座「桃小巴」取代中型以上巴士運行低運量的公車路線，交通局表示，目前全市已布建48條「桃小巴」路線，年底前可望突破120條。圖／市府提供

公車駕駛短缺問題難解，桃園市自2024年7月由觀音區率先以9人座「桃小巴」接手原有免費巴士服務，藉此鬆綁大客車駕駛人力。桃園市交通局表示，目前全市已布建48條「桃小巴」路線，年底前可望突破120條，採新闢與替代並行模式，持續為大客車人力缺口解套。

桃園市公車路網長期以大客車為主力，但近年駕駛人力短缺問題未見明顯改善，業者招募不易、退休潮加劇，部分偏遠或運量較低的路線經常面臨班次調整甚至停駛壓力。

交通局指出，導入「桃小巴」是針對運量較低、道路條件受限的路線量身打造的解方，以9人座車輛取代原本的中、大型巴士，駕駛只需普通小型車職業駕照即可上路，大幅降低人力門檻。

交通局表示，2024年7月觀音區率先試辦，將原本的免費巴士改以桃小巴接駁，成效獲在地居民肯定，後續陸續擴展到其他行政區，目前桃園市已布建48條桃小巴路線，年底前目標達到120條，部分為新闢路線，深入既有公車難以服務的巷弄與聚落，部分則取代原有公車路線，把釋出的大客車駕駛調派至運量較高的幹線。

不過，桃小巴在使用率上，屢被質疑宣傳不足，搭乘人次過低等。交通局表示，桃小巴主要深入鄰里與巷弄，彌補公車未能涵蓋的區域，目前每班次平均搭乘人次落在2到4人之間。

交通局表示，桃小巴駕駛人力門檻較低，由各路線負責營運的客運業者負責招募，除可紓解公車駕駛人力，同時提高公車服務涵蓋率，桃園市公車客運司機現有820人，缺口已從高點降至130人左右。

交通局指出，桃小巴採需求反應式或固定班次混合營運，路線規畫以串聯捷運站、火車站、轉運站及主要醫療、購物據點為原則，並依在地居民通勤、就醫、上學需求調整，後續將持續滾動檢討各區運量及民眾反映，逐步擴大桃小巴路網，緩解大客車駕駛人力缺口對市民通勤的衝擊。

桃園 公車 巴士

延伸閱讀

搭車靠緣分？桃園公車「時空跳躍」乘客錯愕 在地人無奈：習慣就好

駕駛注意！勞動節連假明收假日 公路局估省道12路段易塞

岳母女婿命喪輪下掀行人地獄爭議 高雄市交通局：檢討動線、強化取締

淡江大橋今晚將辦星空音樂會 公路局：八里至關渡大橋北向車多

相關新聞

其人其事／蔡宗璟跨中西醫 醫治慢性病

在新竹市開中醫診所的蔡宗璟醫師出身醫師世家，具有中醫、西醫雙執照，家人多數投身西醫領域，他走上中西醫雙軌道路，結合西醫微觀機轉、中醫巨觀體質調理，對新竹普遍壓力大、步調快的患者，調理生活與慢性疾病。

撐起家中支柱不辭辛勞 平鎮49位模範母親今獲表揚

為感念母親辛勞，桃園市平鎮區公所今天舉辦2026年模範母親表揚大會。由桃園市政府秘書長溫代欣到場向獲獎的49位模範母親獻上祝福，場面溫馨。溫代欣表示，感謝每位母親對家庭的愛與奉獻，藉由表揚活動，讓子女

桃園垃圾費隨袋徵收推進牛步 別讓進步政策被民意綁架

桃園市今年起先在市場、學校與機關推行垃圾費隨袋徵收，儘管已有每日垃圾減量二成五的不錯成果，但擴及家戶迄今仍無時間表，民眾無所適從，也惹來搶錢、圖利廠商等無稽之言。桃園離首都圈最近，隨袋徵收腳步卻落後雙

春夏登山活動增加 桃園巴陵分隊實境操演強化斜坡地形救援

春夏登山活動逐漸增加，山域事故風險也隨之提升，為提升消防人員於山域事故的應變能力與實務操作經驗，桃園市消防局第四大隊巴陵分隊今日於角板山公園辦理山域救援訓練。角板山地區多為斜坡地形，地勢起伏明顯，適合

杜鵑花季三人同行也擋不住 高乘載失守合歡山塞成停車場

五一勞動節連假第2天，合歡山杜鵑花季吸引大量遊客上山，台14甲線武嶺至合歡山莊路段清晨即湧現車潮，部分路段幾近停滯。違規停車壓縮路幅，會車困難，警方與公路單位同步加強管制，呼籲民眾分流上山。

桃園又多一處免費放電好去處 躺著玩超Chill

桃園市蘆竹區五酒桶山假日健行人潮眾多，但缺乏休憩空間，市府投入2千萬元，以「森林冒險」為主題，打造自然挑戰與親子共融的遊戲場，今天啟用，時節正值桐花盛開，即日起至5月底，每周末都有接駁車自機捷A10站

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。