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桃市府自籌原民租金補貼每月最高4000 啟動隨到隨辦

中央社／ 桃園3日電

桃園市政府自籌經費辦理115年度原民租金補貼，住宅發展及都市更新處自4月1日起正式啟動「隨到隨辦」機制，每月最高可獲新台幣4000元租金輔助，受理至計畫戶數用罄為止。

桃園市住都處今天發布新聞稿表示，依據中央規定，原住民族在原鄉持有自宅便無法申請內政部租金補貼，但不少族人因在都會區工作而有實際租屋需求，市府自籌經費辦理原民租金補貼，去年起進一步放寬申請條件，將原規定自宅與租屋地距離須達30公里才補助，放寬為距離20公里以上即符合資格，預估能增加約4成族人受惠。

住都處說明，115年度補貼計畫原於去年10月統一受理，並已自今年1月起開始核撥；考量部分族人未能及時在期限內申請，且計畫經費尚有額度，秉持照顧族人初衷，決定重啟申請管道，改採隨到隨辦方式受理，只要設籍桃園市原住民市民且符合資格者均可提出申請。

住都處指出，民眾須備妥申請書、申請人及其配偶戶口名簿影本、申請人郵局存摺封面影本及租賃契約，並須提供申請日前1個月內全戶所得與財產證明等相關文件；市府提醒，補貼具有排他性，申請人或其家庭成員不得重複接受2種以上住宅資源補助，詳細申請規定可前往住都處官網查詢。

桃園 原住民 內政部

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