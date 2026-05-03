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桃園推市民活動中心E化租借 民怨「看得到租不到」民政局允改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃市府推動市民活動中心「E化租借系統」，但常有民眾反映「早被特定團體長期借走」，要求市府確保一般市民與弱勢團體擁有公平的場地借用權。圖／桃園市民政局提供
桃市府推動市民活動中心「E化租借系統」，但常有民眾反映「早被特定團體長期借走」，要求市府確保一般市民與弱勢團體擁有公平的場地借用權。圖／桃園市民政局提供

桃市府近年廣建市民活動中心，並推動E化租借系統，但常有民眾反映「網路上看似有空檔，打電話卻被告知早被特定團體長期借走」，多位民代要求市府確保一般市民與弱勢團體擁有公平的場地借用權。民政局回應，全市E化租借系統建置率已近100%，後續會分析使用率與時段，作為未來空間調整與資源配置依據。

議員謝美英表示，市府花費許多預算廣建活動中心，但管理與維護才是重中之重。如今市府推動E化租借，宣稱可在網路上查看檔期與借場地，但許多民眾仍反映實際情況與系統落差大，網路上看到的空檔，打電話過去就被告知早被某些團體長期借走「看得到租不到」，顯示制度仍有漏洞，市府應正視一般市民與弱勢團體借用場地的公平性。

議員張碩芳指出，市民活動中心使用率極高，但因智慧租借系統採「整點進、整點出」設計，長輩出入時容易卡在門口造成慌亂，建議可調整為前後各15分鐘、共30分鐘的緩衝時段，讓長者進出更從容。

民政局回應，今年第一季全市350處場館共提供498個活動空間，總使用7475次、服務人次約28萬人；市府分階段推動線上租借，截至4月，全市396處場館扣除特殊條件不適用者後，共350處已完成系統建置；今年1月並啟用「場租系統2.0」，民眾預約時可快速掌握鄰近場地租借狀況、縮短申請時間，並支援線上支付、免赴公所繳費，整體使用更便利。

民政局表示，未來將朝3大方向持續優化，包括透過網站、社群及里鄰系統推廣，並於現場設置QR Code引導使用；在系統面，持續蒐集使用者意見，精進操作流程與介面；此外也會運用使用率與時段分析，調整資源配置。

此外，由於市民活動中心使用族群以長者為主，對線上操作仍需時間適應，民政局表示將透過現場協助與宣導，盼逐步提升民眾使用意願，也提供前後各半小時彈性，讓工作人員有時間撤場。

桃市府推動市民活動中心「E化租借系統」，但常有民眾反映「早被特定團體長期借走」，要求市府確保一般市民與弱勢團體擁有公平的場地借用權。圖／<a href='/search/tagging/2/桃園' rel='桃園' data-rel='/2/175456' class='tag'><strong>桃園</strong></a>市民政局提供
桃市府推動市民活動中心「E化租借系統」，但常有民眾反映「早被特定團體長期借走」，要求市府確保一般市民與弱勢團體擁有公平的場地借用權。圖／桃園市民政局提供

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