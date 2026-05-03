自來水延管工程一卡9年 苗栗大湖鄉公所啟動解套

苗栗縣大湖鄉義和村8鄰7戶自來水延管工程，用戶早於2017年預繳1萬元，但因管線經過的私人土地道路一名地主不同意，工程懸宕至今，公所決定提存2000多元的補償金，希望解套7戶人家早日有自來水飲用。

大湖鄉義和村8鄰7戶自來水延管工程卡了9年，鄉長黃惠琴為住戶請命，表示用戶早早就預繳1萬元，殷殷期盼自來水，但因路線經過一名地主不同意，遲遲無法施工，近年來地下水環境條件越來越嚴峻，她銜命曾2度拜訪地主，但地主仍不同意管線通過私人土地。

黃惠琴說，義和村8鄰自來水延管工程，工程費預繳9年了，用戶情何以堪？公所參考案例，寄發存證信函，仍未獲地主同意，最近將2000多元補償費提存法院，再據以向水公司申請無自來水地區延管工程。

台灣自來水公司第三區管理處概估延管工程長約420公尺，經費470萬元，過去因私有地地主不同意埋設自來水管線，導致延管工程無法進行，如果鄉公所解決私有地問題，可望為工程初步解套。

「用戶預繳1萬元不會平白沒有了！」台水強調，義和村8鄰延管工程後續設計提報水利署無自來水地區評比，核定後施工，用戶據以補差額繳交台水施工費用，完工後水利署補助到縣政府，再退還用戶繳交施工費用，程序需要時間，用戶還要等一等。