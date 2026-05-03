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其人其事／蔡宗璟跨中西醫 醫治慢性病

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
出身醫師世家的蔡宗璟，走上中西醫雙軌道路。記者黃羿馨／攝影
出身醫師世家的蔡宗璟，走上中西醫雙軌道路。記者黃羿馨／攝影

新竹市開中醫診所的蔡宗璟醫師出身醫師世家，具有中醫、西醫雙執照，家人多數投身西醫領域，他走上中西醫雙軌道路，結合西醫微觀機轉、中醫巨觀體質調理，對新竹普遍壓力大、步調快的患者，調理生活與慢性疾病。

看診廿年的蔡宗璟回憶，兒時感冒吃西藥未見好轉，祖母帶他去看中醫，藥湯苦澀，在調理後身體明顯覺得舒暢，在他心中埋下種子；他接受八年中、西醫雙主修訓練，察覺西醫在處理氣喘、濕疹、痛經等慢性疾病，常只能控制症狀，開啟他透過中醫途徑，來補足患者需要。

「西醫是微觀、中醫是巨觀醫學。」蔡宗璟指出，人體器官並非獨立存在，血液循環、神經調控與免疫系統環環相扣，近期西醫熱議「腸道–皮膚軸」，說明皮膚病與腸胃系統相關，中醫早在千年前便從脾胃論治。

他在新竹行醫多年，發現城市生活步調快、運動少、外食多，加上海島型氣候潮濕，導致代謝慢、循環差，體質調理並非「慢郎中」，若診斷精準、用藥足，即便長期氣喘造成的慢性咳嗽，透過調控免疫機轉，可達成「去敏感化」效果。

不過，蔡宗璟表示，若遇急性心肌梗塞、腦中風等危及生命急症，或如瓣膜異常、畸胎瘤等需外科介入疾病，應優先尋求西醫治療，病況穩定後再由中醫調理。

他曾診治乳癌化療後的教師，化療藥物引發嚴重頻尿與手足麻木，影響教師工作，經數月調理，患者完全康復，氣色更加容光煥發。蔡宗璟強調，醫療不是冰冷的ＳＯＰ，持續以中西醫雙劍合璧，為科技城民眾守護健康。

中醫 新竹

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