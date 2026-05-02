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撐起家中支柱不辭辛勞 平鎮49位模範母親今獲表揚

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
為感念母親辛勞，桃園市平鎮區公所今天舉辦2026年模範母親表揚大會。由桃園市秘書長溫代欣到場向獲獎的49位模範母親獻上祝福。圖／平鎮區公所提供
為感念母親辛勞，桃園市平鎮區公所今天舉辦2026年模範母親表揚大會。由桃園市秘書長溫代欣到場向獲獎的49位模範母親獻上祝福。圖／平鎮區公所提供

為感念母親辛勞，桃園平鎮區公所今天舉辦2026年模範母親表揚大會。由桃園市政府秘書長溫代欣到場向獲獎的49位模範母親獻上祝福，場面溫馨。溫代欣表示，感謝每位母親對家庭的愛與奉獻，藉由表揚活動，讓子女勇於向媽媽說出感謝，也讓媽媽們感受到社會的肯定。

本年度獲表揚的49位媽媽們，來自平鎮區各個家庭，涵蓋不同年齡層及背景，每位都有動人的故事。來自義興里的李秋敏，自幼送為養女，須照顧弟妹，分擔家計，因而格外珍惜受教育機會，即使工作繁重，仍勤奮向學，努力考取公職，並鼓勵子女適性發展，提供完善教育環境。

來自新安里的尹古鳳英，先生是隨國民政府來台的軍人，在省籍差異明顯的年代，憑藉客家女性的勤勞與韌性，成為四代同堂的支柱。來自廣興里的黃美蘭，國小畢業後獨自北上半工半讀完成學業，並將工作收入交給父母補貼家用；婚後照顧孩子、侍奉公婆，婆婆長期臥床，則親自陪同復健。

為了讓獲獎的媽媽們留下美麗的倩影及全家福的美好回憶，會場布置溫馨拍照區，在音樂與掌聲中，精心打扮的媽媽們依序上台接受區長頒贈獎牌。區長蕭巧如表示，平鎮區每年都會舉辦母親節表揚活動，讓子女當面向媽媽說聲「媽媽我愛您」，恭喜49位模範母親獲得這份榮耀，也祝福全天下的母親健康快樂，活的自在精采。

本次活動以「慈母吾愛 光耀平鎮」的意念串聯整場大會，除了表揚模範母親，更有適合全家參與的魔術互動及兒童舞蹈團，現場充滿歡樂與感恩氣氛，為溫馨五月的母親節揭開序幕。

為感念母親辛勞，桃園市平鎮區公所今天舉辦2026年模範母親表揚大會。由桃園市秘書長溫代欣到場向獲獎的49位模範母親獻上祝福。圖／平鎮區公所提供
為感念母親辛勞，桃園市平鎮區公所今天舉辦2026年模範母親表揚大會。由桃園市秘書長溫代欣到場向獲獎的49位模範母親獻上祝福。圖／平鎮區公所提供

母親節 桃園 平鎮 父母

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